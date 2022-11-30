https://sputnik-georgia.ru/20221130/eto-ne-predmet-politicheskikh-diskussiy---kobakhidze-o-perevode-saakashvili-za-granitsu-272612704.html

"Это не предмет политических дискуссий" - Кобахидзе о переводе Саакашвили за границу

"Это не предмет политических дискуссий" - Кобахидзе о переводе Саакашвили за границу

По любым вопросам, связанным с заключенными, решения принимают государственные ведомства, заявил Кобахидзе 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T21:21+0400

2022-11-30T21:21+0400

2022-11-30T21:21+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Перевод осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу является одной из форм освобождения – этот вопрос не может быть предметом политических дискуссий, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".Однако, по его словам, данный вопрос является предметом политических дискуссий, поскольку за ним стоят политические цели. Как отметил Кобахидзе, за желанием освободить Саакашвили на самом деле стоит намерение его сторонников устроить беспорядки в стране."Они хотят добиться этого освобождением Саакашвили. Безусловно, никто не может принять подобного политического решения. И политическое решение в связи с этим и не должно быть принято", - подчеркнул он.О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, в стране уже который месяц не удается провести правильное диагностирование и лечение-реабилитацию экс-президента.На прошлой неделе адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, шалва хачапуридзе, тбилиси, украина, тбилисский городской суд