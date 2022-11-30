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Грузия и Корея убедились в выгодности соглашения о свободной торговле между странами

Грузия и Корея убедились в выгодности соглашения о свободной торговле между странами

Соглашение о свободной торговле между странами осуществимо и принесет значительную выгоду как Грузии, так и Корее, решили стороны 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T19:23+0400

2022-11-30T19:23+0400

2022-11-30T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузия и Корея планируют провести первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между странами в 2023 году, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.В рамках встречи стороны подписали совместную декларацию о завершении исследования целесообразности договора о свободной торговле между странами.Согласно выводам и рекомендациям совместного исследования, соглашение о свободной торговле между странами осуществимо и принесет значительную выгоду как Грузии, так и Корее.В соответствии с рекомендациями исследования стороны договорились в кратчайшие сроки внедрить соответствующие внутригосударственные процедуры для начала переговоров по соглашению о свободной торговле.Соглашение с действующими на сегодняшний день договорами, покрывающими 2,3 миллиардный рынок, откроет доступ грузинской экспортной продукции на 50-миллионный потребительский рынок с высокой покупательной способностью через режим свободной торговли.Кроме того, соглашение о свободной торговле между Грузией и Кореей станет катализатором укрепления торгово-экономических отношений между двумя странами. Отмечается, что соглашение не только будет способствовать расширению торговли и инвестиций, но и обеспечит всеобъемлющие институциональные рамки для широкого спектра двустороннего сотрудничества.Согласно рекомендациям, переговоры по соглашению о свободной торговле, в рамках возможности и с учетом взаимной выгоды двух стран, должны вестись как по торговле товарами и услугами, так и по широкому спектру торговли, такими как упрощение процедур торговли, таможенная сфера, меры защиты торговли, санитарные и фитосанитарные меры, нетарифные меры, права интеллектуальной собственности и т. д.Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, производства, туризма, транспорта и логистики.Согласно статистическим данным, инвестиции из Кореи впервые были осуществлены в Грузию в 1997 году. С тех пор, включая 2021 год, объем инвестиций составил 209,5 миллиона долларов. В том числе в 2016-2021 годах объем инвестиций составил 128,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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