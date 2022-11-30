https://sputnik-georgia.ru/20221130/gruziya-i-krupneyshaya-birzha-kriptovalyuty-binance-zainteresovany-v-sotrudnichestve-272598309.html

Грузия и крупнейшая биржа криптовалюты Binance заинтересованы в сотрудничестве

Грузия и крупнейшая биржа криптовалюты Binance заинтересованы в сотрудничестве

Binance является ведущей в мире блокчейн-экосистемой, предлагающей широкий спектр продуктов, включая крупнейшую биржу цифровых активов 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T15:47+0400

2022-11-30T15:47+0400

2022-11-30T15:47+0400

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

леван давиташвили

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1e/272597624_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e685979cda0885319f8087c14c983846.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Грузии готово максимально поддерживать осуществление прямых иностранных инвестиций в страну, а законодательство Грузии — регулировать криптобиржу, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с основателем и гендиректором крупнейшей в мире биржи криптовалюты Binance Чанпэном Чжао.На встрече было подчеркнуто позиционирование Грузии как хаба современных финансовых технологий, стратегическое положение страны и ориентированное на инновации правительство.Также была отмечена стабильная и благоприятная деловая среда в стране, открывающая инвесторам значительные возможности. Кроме того, стороны выразили готовность к будущему сотрудничеству.На встрече, состоявшейся в Администрации правительства, присутствовали вице-премьер-министр, глава минэкономики Грузии Леван Давиташвили, глава Минфина Лаша Хуцишвили и вице-президент Национального банка Папуна Лежава.Сегодня Binance является ведущей в мире блокчейн-экосистемой, предлагающей широкий спектр продуктов, включая крупнейшую биржу цифровых активов.Binance имеет дочерние компании во многих странах мира, включая Испанию, Италию, Францию, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Forbes, состояние Чанпэна Чжао составляет 17,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, криптовалюта