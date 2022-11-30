Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221130/gruziya-i-krupneyshaya-birzha-kriptovalyuty-binance-zainteresovany-v-sotrudnichestve-272598309.html
Грузия и крупнейшая биржа криптовалюты Binance заинтересованы в сотрудничестве
Грузия и крупнейшая биржа криптовалюты Binance заинтересованы в сотрудничестве
Binance является ведущей в мире блокчейн-экосистемой, предлагающей широкий спектр продуктов, включая крупнейшую биржу цифровых активов 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T15:47+0400
2022-11-30T15:47+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
леван давиташвили
криптовалюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1e/272597624_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e685979cda0885319f8087c14c983846.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Грузии готово максимально поддерживать осуществление прямых иностранных инвестиций в страну, а законодательство Грузии — регулировать криптобиржу, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с основателем и гендиректором крупнейшей в мире биржи криптовалюты Binance Чанпэном Чжао.На встрече было подчеркнуто позиционирование Грузии как хаба современных финансовых технологий, стратегическое положение страны и ориентированное на инновации правительство.Также была отмечена стабильная и благоприятная деловая среда в стране, открывающая инвесторам значительные возможности. Кроме того, стороны выразили готовность к будущему сотрудничеству.На встрече, состоявшейся в Администрации правительства, присутствовали вице-премьер-министр, глава минэкономики Грузии Леван Давиташвили, глава Минфина Лаша Хуцишвили и вице-президент Национального банка Папуна Лежава.Сегодня Binance является ведущей в мире блокчейн-экосистемой, предлагающей широкий спектр продуктов, включая крупнейшую биржу цифровых активов.Binance имеет дочерние компании во многих странах мира, включая Испанию, Италию, Францию, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Forbes, состояние Чанпэна Чжао составляет 17,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1e/272597624_99:0:1134:776_1920x0_80_0_0_d18828eb0a1694e74031c58ecde924d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, криптовалюта
экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, криптовалюта

Грузия и крупнейшая биржа криптовалюты Binance заинтересованы в сотрудничестве

15:47 30.11.2022
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
© Сourtesy of Georgian Government
Подписаться на
НовостиTelegram
Binance является ведущей в мире блокчейн-экосистемой, предлагающей широкий спектр продуктов, включая крупнейшую биржу цифровых активов
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Грузии готово максимально поддерживать осуществление прямых иностранных инвестиций в страну, а законодательство Грузии — регулировать криптобиржу, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с основателем и гендиректором крупнейшей в мире биржи криптовалюты Binance Чанпэном Чжао.
На встрече было подчеркнуто позиционирование Грузии как хаба современных финансовых технологий, стратегическое положение страны и ориентированное на инновации правительство.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао
© Сourtesy of Georgian Government
Также была отмечена стабильная и благоприятная деловая среда в стране, открывающая инвесторам значительные возможности. Кроме того, стороны выразили готовность к будущему сотрудничеству.
На встрече, состоявшейся в Администрации правительства, присутствовали вице-премьер-министр, глава минэкономики Грузии Леван Давиташвили, глава Минфина Лаша Хуцишвили и вице-президент Национального банка Папуна Лежава.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао
© Сourtesy of Georgian Government
Сегодня Binance является ведущей в мире блокчейн-экосистемой, предлагающей широкий спектр продуктов, включая крупнейшую биржу цифровых активов.
Binance имеет дочерние компании во многих странах мира, включая Испанию, Италию, Францию, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Forbes, состояние Чанпэна Чжао составляет 17,4 миллиарда долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0