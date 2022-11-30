Грузия и крупнейшая биржа криптовалюты Binance заинтересованы в сотрудничестве
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао
© Сourtesy of Georgian Government
Binance является ведущей в мире блокчейн-экосистемой, предлагающей широкий спектр продуктов, включая крупнейшую биржу цифровых активов
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Грузии готово максимально поддерживать осуществление прямых иностранных инвестиций в страну, а законодательство Грузии — регулировать криптобиржу, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с основателем и гендиректором крупнейшей в мире биржи криптовалюты Binance Чанпэном Чжао.
На встрече было подчеркнуто позиционирование Грузии как хаба современных финансовых технологий, стратегическое положение страны и ориентированное на инновации правительство.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао
© Сourtesy of Georgian Government
Также была отмечена стабильная и благоприятная деловая среда в стране, открывающая инвесторам значительные возможности. Кроме того, стороны выразили готовность к будущему сотрудничеству.
На встрече, состоявшейся в Администрации правительства, присутствовали вице-премьер-министр, глава минэкономики Грузии Леван Давиташвили, глава Минфина Лаша Хуцишвили и вице-президент Национального банка Папуна Лежава.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и основатель и гендиректор биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао
© Сourtesy of Georgian Government
Сегодня Binance является ведущей в мире блокчейн-экосистемой, предлагающей широкий спектр продуктов, включая крупнейшую биржу цифровых активов.
Binance имеет дочерние компании во многих странах мира, включая Испанию, Италию, Францию, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Forbes, состояние Чанпэна Чжао составляет 17,4 миллиарда долларов.