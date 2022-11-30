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Как долго будет непогода в Грузии? Прогноз синоптиков
Как долго будет непогода в Грузии? Прогноз синоптиков
Что касается Тбилиси, то до 3 декабря в столице ожидается сравнительно холодная и облачная погода 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T14:46+0400
2022-11-30T14:46+0400
2022-11-30T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Пасмурная погода с осадками продлится в Грузии до 3 декабря, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В отдельных районах Западной Грузии возможны небольшие дожди на фоне теплой погоды. В черноморских районах, Земо Имерети и Колхидской низине ожидается сильный ветер восточного направления. Температура воздуха будет +14...+19 градусов тепла.В Восточной Грузии ожидается сравнительно холодная, облачная и туманная погода с осадками. Температура воздуха достигнет +4...+9 градусов тепла.Что касается Тбилиси, то до 3 декабря в столице ожидается сравнительно холодная и облачная погода, местами дожди. Температура воздуха достигнет +7...+9 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Как долго будет непогода в Грузии? Прогноз синоптиков
Что касается Тбилиси, то до 3 декабря в столице ожидается сравнительно холодная и облачная погода
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Пасмурная погода с осадками продлится в Грузии до 3 декабря, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В отдельных районах Западной Грузии возможны небольшие дожди на фоне теплой погоды. В черноморских районах, Земо Имерети и Колхидской низине ожидается сильный ветер восточного направления. Температура воздуха будет +14...+19 градусов тепла.
В Восточной Грузии ожидается сравнительно холодная, облачная и туманная погода с осадками. Температура воздуха достигнет +4...+9 градусов тепла.
Что касается Тбилиси, то до 3 декабря в столице ожидается сравнительно холодная и облачная погода, местами дожди. Температура воздуха достигнет +7...+9 градусов тепла.