https://sputnik-georgia.ru/20221130/kak-dolgo-budet-nepogoda-v-gruzii-prognoz-sinoptikov-272593053.html

Как долго будет непогода в Грузии? Прогноз синоптиков

Как долго будет непогода в Грузии? Прогноз синоптиков

Что касается Тбилиси, то до 3 декабря в столице ожидается сравнительно холодная и облачная погода 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T14:46+0400

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2022-11-30T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Пасмурная погода с осадками продлится в Грузии до 3 декабря, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В отдельных районах Западной Грузии возможны небольшие дожди на фоне теплой погоды. В черноморских районах, Земо Имерети и Колхидской низине ожидается сильный ветер восточного направления. Температура воздуха будет +14...+19 градусов тепла.В Восточной Грузии ожидается сравнительно холодная, облачная и туманная погода с осадками. Температура воздуха достигнет +4...+9 градусов тепла.Что касается Тбилиси, то до 3 декабря в столице ожидается сравнительно холодная и облачная погода, местами дожди. Температура воздуха достигнет +7...+9 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды