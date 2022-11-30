https://sputnik-georgia.ru/20221130/kaladze-zakon-ureguliruet-voprosy-ukhoda-za-bezdomnymi-zhivotnymi-i-agressivnymi-sobakami-272599742.html

Каладзе: закон урегулирует вопросы ухода за бездомными животными и агрессивными собаками

Каладзе: закон урегулирует вопросы ухода за бездомными животными и агрессивными собаками

Вопрос бездомных животных и участившиеся случаи нападения агрессивных собак на людей - одна из самых актуальных проблем в Тбилиси и не только 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T17:21+0400

2022-11-30T17:21+0400

2022-11-30T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии совместно с Агентством мониторинга животных при мэрии Тбилиси работает над законопроектом, который будет регулировать вопросы ухода за бездомными животными и их размножения, заявил мэр Каха Каладзе.Как отметил градоначальник, вопрос бездомных животных является сегодня одним из больших вызовов.По словам Каладзе, в процесс обсуждения проекта будут включены все те лица или неправительственные организации, которые хотят ознакомиться с данным законопроектом."Если что-то нужно исправить - исправим, если нужны изменения - вместе рассмотрим. Данный законопроект очень важен для решения этой проблемы", - отметил Каладзе.Закон урегулирует такие вопросы, как размножение животных, их учет и регистрация, запрет боев животных, деятельность соответствующих бизнес-объектов (разводчиков, ветеринарных клиник, рынков и гостиниц для животных). Также закон будет регулировать такой вопрос, как отказ от животных со стороны хозяев.В законопроекте учтены соответствующие основы уголовной и административно-правовой ответственности в случае недолжного обращения с животными и нанесения повреждения животным третьему лицу, обусловленное игнорированием необходимых норм безопасности со стороны хозяев.По словам Каладзе, столичный муниципалитет в свою очередь готов выделить из бюджета конкретную сумму для решения проблем в этом направлении.В Тбилиси и не только участились случаи нападения собак на граждан. Также довольно часто бывают случаи, когда хозяева бросают своих питомцев, оставляя их на улице.Агентство мониторинга животных мэрии Тбилиси совместно с депутатами парламента разрабатывает новый проект закона, согласно которому в Грузии могут запретить разведение и наличие некоторых пород собак.Еще одним новшеством проекта будет запрет на выгул собак агрессивных пород лицам до 16 лет. На данное время в Тбилиси в дневные часы запрещен выгул собак без поводка и намордника, в вечерние и утренние часы возможен выгул собак только в наморднике. При этом собака не должна гулять на свободном выгуле в парках и общественных местах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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собака, собаки, грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси