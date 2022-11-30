https://sputnik-georgia.ru/20221130/kogda-snizitsya-inflyatsiya-v-gruzii--prognoz-glavy-natsbanka-272580387.html

Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы Нацбанка

Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы Нацбанка

До конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой, считает глава Нацбанка 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T10:02+0400

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2022-11-30T10:02+0400

грузия

экономика

новости

коба гвенетадзе

национальный банк грузии

инфляция

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля и приблизиться целевому показателю во второй половине 2023 года, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) в Грузии составила 10,6%, при целевом показателе 3%. Нацбанк ранее уже заявил, что уровень инфляции прошел пик роста и стал стабилизироваться. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8%, в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.Глава Нацбанка полагает, что до конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой. Тем не менее он не исключает, что годовая инфляция в 2023 году будет ниже прогноза."Как известно, цены на нефть определяют индекс цен, а также цены на другие услуги и товары. Поэтому мы должны дождаться этой информации", – отметил он.Что повлияет на снижение инфляции в Грузии – мнение эксперта >>Как пояснил Гвенетадзе, в целом ситуация неопределенная еще с периода пандемии. Эту неопределенность усугубили и события на Украине. В основном из-за нарушения цепочек поставок выросли цены на товарную продукцию, что привело к новой волне роста цен.По его словам, изначальные прогнозы менялись по ситуации, так как события на Украине по-разному влияют на разные страны.Принимая во внимание все эти факторы, в то же время Нацбанк проводит жесткую монетарную политику и сохраняет ее.На сегодняшний день ставка рефинансирования определена на уровне 11%, и регулятор не исключает, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, инфляция