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Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы Нацбанка
Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы Нацбанка
До конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой, считает глава Нацбанка 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T10:02+0400
2022-11-30T10:02+0400
2022-11-30T10:02+0400
грузия
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новости
коба гвенетадзе
национальный банк грузии
инфляция
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля и приблизиться целевому показателю во второй половине 2023 года, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) в Грузии составила 10,6%, при целевом показателе 3%. Нацбанк ранее уже заявил, что уровень инфляции прошел пик роста и стал стабилизироваться. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8%, в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.Глава Нацбанка полагает, что до конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой. Тем не менее он не исключает, что годовая инфляция в 2023 году будет ниже прогноза."Как известно, цены на нефть определяют индекс цен, а также цены на другие услуги и товары. Поэтому мы должны дождаться этой информации", – отметил он.Что повлияет на снижение инфляции в Грузии – мнение эксперта >>Как пояснил Гвенетадзе, в целом ситуация неопределенная еще с периода пандемии. Эту неопределенность усугубили и события на Украине. В основном из-за нарушения цепочек поставок выросли цены на товарную продукцию, что привело к новой волне роста цен.По его словам, изначальные прогнозы менялись по ситуации, так как события на Украине по-разному влияют на разные страны.Принимая во внимание все эти факторы, в то же время Нацбанк проводит жесткую монетарную политику и сохраняет ее.На сегодняшний день ставка рефинансирования определена на уровне 11%, и регулятор не исключает, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, инфляция
грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, инфляция
Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы Нацбанка
До конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой, считает глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля и приблизиться целевому показателю во второй половине 2023 года, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) в Грузии составила 10,6%, при целевом показателе 3%. Нацбанк ранее уже заявил, что уровень инфляции прошел пик роста и стал стабилизироваться. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8%, в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.
"Согласно сегодняшним ожиданиям, инфляция должна приблизиться к целевому показателю во второй половине следующего года. Конечно, средний показатель будет выше целевого, так как он начнет снижаться с февраля", – сказал Гвенетадзе журналистам.
Глава Нацбанка полагает, что до конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой. Тем не менее он не исключает, что годовая инфляция в 2023 году будет ниже прогноза.
"Как известно, цены на нефть определяют индекс цен, а также цены на другие услуги и товары. Поэтому мы должны дождаться этой информации", – отметил он.
Как пояснил Гвенетадзе, в целом ситуация неопределенная еще с периода пандемии. Эту неопределенность усугубили и события на Украине. В основном из-за нарушения цепочек поставок выросли цены на товарную продукцию, что привело к новой волне роста цен.
По его словам, изначальные прогнозы менялись по ситуации, так как события на Украине по-разному влияют на разные страны.
"В Грузии в результате миграции довольно увеличились денежные переводы из России, подъем туризма был очень быстрым. Все это, конечно, способствовало укреплению курса лари, что способствует снижению импортированной инфляции", – сказал Гвенетадзе.
Принимая во внимание все эти факторы, в то же время Нацбанк проводит жесткую монетарную политику и сохраняет ее.
На сегодняшний день ставка рефинансирования определена на уровне 11%, и регулятор не исключает, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем.