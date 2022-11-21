https://sputnik-georgia.ru/20221121/chto-povliyaet-na-snizhenie-inflyatsii-v-gruzii--mnenie-eksperta-272322473.html
Что повлияет на снижение инфляции в Грузии – мнение эксперта
Что повлияет на снижение инфляции в Грузии – мнение эксперта
На фоне напряженной ситуации в Европе и регионе, Грузия единственная стабильная и спокойная страна, считает эксперт 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T09:01+0400
2022-11-21T09:01+0400
2022-11-21T09:10+0400
грузия
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инфляция
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Продолжение динамики роста экономики Грузии может повлиять на тенденцию сокращения инфляции, заявил экономист Отар Ангуридзе.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.По его словам, в Грузии наблюдается хорошая тенденция экономического роста."Практически мы имеем тенденцию роста по всем макроэкономическим параметрам, которые могут влиять как на экономический рост, так и на цены. Это указывает на то, что в Грузии вновь ожидается стабилизация, в первую очередь курса лари, что напрямую влияет на рост цен", – сказал он.Ангуридзе рассказал и о причинах инфляции, заявив что проблемы начались когда были сделаны первые шаги в борьбе с пандемией, среди которых были определенные ограничения.Сокращение дефицита бюджета Грузии скажется на инфляции – депутат >>"Определенные государства установили квоты на продукцию, сократили экспорт, что создало первый толчок для начала роста цен. До 2022 года шел рост цен, вызванный пандемией. В 2022 году ситуация кардинально изменилась", – отметил он.Также, Ангуридзе считает, что события на Украине, санкции против России, подорожание энергоносителей и энергокризис в Европе, который, на его взгляд, зимой достигнет своего пика, также влияют на инфляцию в Грузии.Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) составила 10,6% при целевом показателе 3%. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.Эксперт назвал факторы, положительно влияющие на экономический рост: восстановление туризма и динамика внешней торговли."Уже почти два года каждый новый месяц динамика экспорта рекордная. Это, безусловно, привело к притоку капитала в Грузию, сбалансировало фон экономического роста в стране, способствовало укреплению и стабилизации курса лари", – заявил эксперт.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика >>Экономист отметил, что на фоне напряженной ситуации в Европе и регионе, Грузия единственная стабильная и спокойная страна, что способствовало притоку и привлечению капитала в страну.По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2022 года вырос на 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 316 миллионов долларов.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило 1 434,3 миллиона долларов – 43,2% от общего объема перечислений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, инфляция
грузия, новости, экономика, инфляция
Что повлияет на снижение инфляции в Грузии – мнение эксперта
09:01 21.11.2022 (обновлено: 09:10 21.11.2022)
На фоне напряженной ситуации в Европе и регионе, Грузия единственная стабильная и спокойная страна, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Продолжение динамики роста экономики Грузии может повлиять на тенденцию сокращения инфляции, заявил экономист Отар Ангуридзе.
Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.
"Если тенденция экономического роста сохранится, вполне возможно, что тенденция к снижению цен продолжится и дальше. Данная ситуация вселяет в нас надежду на это, прогнозы также положительные", – сказал Ангуридзе журналистам.
По его словам, в Грузии наблюдается хорошая тенденция экономического роста.
"Практически мы имеем тенденцию роста по всем макроэкономическим параметрам, которые могут влиять как на экономический рост, так и на цены. Это указывает на то, что в Грузии вновь ожидается стабилизация, в первую очередь курса лари, что напрямую влияет на рост цен", – сказал он.
Ангуридзе рассказал и о причинах инфляции, заявив что проблемы начались когда были сделаны первые шаги в борьбе с пандемией, среди которых были определенные ограничения.
"Определенные государства установили квоты на продукцию, сократили экспорт, что создало первый толчок для начала роста цен. До 2022 года шел рост цен, вызванный пандемией. В 2022 году ситуация кардинально изменилась", – отметил он.
Также, Ангуридзе считает, что события на Украине, санкции против России, подорожание энергоносителей и энергокризис в Европе, который, на его взгляд, зимой достигнет своего пика, также влияют на инфляцию в Грузии.
"Этот процесс затронул в динамике роста цен абсолютно все отрасли, поскольку практически тарифы на энергоносители фигурируют в ценообразовании на все товары, в том числе на электроэнергию, газ, нефтепродукты, которые непосредственно связаны с распределительными услугами", – сказал он.
Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) составила 10,6% при целевом показателе 3%. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.
Эксперт назвал факторы, положительно влияющие на экономический рост: восстановление туризма и динамика внешней торговли.
"Уже почти два года каждый новый месяц динамика экспорта рекордная. Это, безусловно, привело к притоку капитала в Грузию, сбалансировало фон экономического роста в стране, способствовало укреплению и стабилизации курса лари", – заявил эксперт.
Экономист отметил, что на фоне напряженной ситуации в Европе и регионе, Грузия единственная стабильная и спокойная страна, что способствовало притоку и привлечению капитала в страну.
По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2022 года вырос на 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 316 миллионов долларов.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило 1 434,3 миллиона долларов – 43,2% от общего объема перечислений.