https://sputnik-georgia.ru/20221121/chto-povliyaet-na-snizhenie-inflyatsii-v-gruzii--mnenie-eksperta-272322473.html

Что повлияет на снижение инфляции в Грузии – мнение эксперта

Что повлияет на снижение инфляции в Грузии – мнение эксперта

На фоне напряженной ситуации в Европе и регионе, Грузия единственная стабильная и спокойная страна, считает эксперт 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Продолжение динамики роста экономики Грузии может повлиять на тенденцию сокращения инфляции, заявил экономист Отар Ангуридзе.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.По его словам, в Грузии наблюдается хорошая тенденция экономического роста."Практически мы имеем тенденцию роста по всем макроэкономическим параметрам, которые могут влиять как на экономический рост, так и на цены. Это указывает на то, что в Грузии вновь ожидается стабилизация, в первую очередь курса лари, что напрямую влияет на рост цен", – сказал он.Ангуридзе рассказал и о причинах инфляции, заявив что проблемы начались когда были сделаны первые шаги в борьбе с пандемией, среди которых были определенные ограничения.Сокращение дефицита бюджета Грузии скажется на инфляции – депутат >>"Определенные государства установили квоты на продукцию, сократили экспорт, что создало первый толчок для начала роста цен. До 2022 года шел рост цен, вызванный пандемией. В 2022 году ситуация кардинально изменилась", – отметил он.Также, Ангуридзе считает, что события на Украине, санкции против России, подорожание энергоносителей и энергокризис в Европе, который, на его взгляд, зимой достигнет своего пика, также влияют на инфляцию в Грузии.Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) составила 10,6% при целевом показателе 3%. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.Эксперт назвал факторы, положительно влияющие на экономический рост: восстановление туризма и динамика внешней торговли."Уже почти два года каждый новый месяц динамика экспорта рекордная. Это, безусловно, привело к притоку капитала в Грузию, сбалансировало фон экономического роста в стране, способствовало укреплению и стабилизации курса лари", – заявил эксперт.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика >>Экономист отметил, что на фоне напряженной ситуации в Европе и регионе, Грузия единственная стабильная и спокойная страна, что способствовало притоку и привлечению капитала в страну.По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2022 года вырос на 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 316 миллионов долларов.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило 1 434,3 миллиона долларов – 43,2% от общего объема перечислений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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