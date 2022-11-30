https://sputnik-georgia.ru/20221130/krovavaya-razborka-v-tbilisi--obvinyaemyy-provedet-v-zaklyuchenii-17-let-272598863.html

Кровавая разборка в Тбилиси – обвиняемый проведет в заключении 17 лет

Кровавая разборка в Тбилиси – обвиняемый проведет в заключении 17 лет

Трагедия в одном из жилых домов комплекса "Дирси" в Тбилиси произошла 27 апреля 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T16:16+0400

2022-11-30T16:16+0400

2022-11-30T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого по делу об убийстве, произошедшем в жилом комплексе "Дирси", Григола Дочия к 17 годам тюремного заключения, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, адвокат Дочия обжалует приговор первой инстанции в Апелляционном суде.Родственники потерпевшего и обвиняемого присутствовали в зале суда при оглашении приговора, но все они отказались делать комментарии.Трагедия в одном из жилых домов комплекса "Дирси" в Тбилиси произошла 27 апреля текущего года. В результате ссоры Дочия ранил холодным оружием четырех человек, в том числе несовершеннолетнего. Все четверо раненых были доставлены в больницу сотрудниками скорой помощи.Полиция задержала 38-летнего мужчину в течение нескольких часов после происшествия по горячим следам.Следствие велось по статьям "Умышленное убийство" и "Попытка умышленного убийства двух или более лиц, совершенная при отягчающих обстоятельствах", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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