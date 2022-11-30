https://sputnik-georgia.ru/20221130/mercedes-benz-fashion-week-tbilisi-otkryl-priem-zayavok-dlya-uchastiya-v-nedele-mody-272588367.html

Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi открыл прием заявок для участия в Неделе моды

Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi открыл прием заявок для участия в Неделе моды

Организаторы не уточнили, в каком формате пройдут мероприятия – онлайн или оффлайн 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T13:46+0400

2022-11-30T13:46+0400

2022-11-30T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Самое модное событие Грузии Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi готовится к новому сезону – организаторы объявили о приеме заявок для участия.На данный момент неизвестно, когда состоится MBFW 2023, организаторы не уточнили и то, в каком формате пройдут мероприятия – онлайн или оффлайн.Прошлые два сезона Неделя моды проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Показы Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi проходили на платформе MBFWTBILISI.ONLINE и увидеть коллекции мог каждый желающий в прямом эфире.Mercedes-Benz Fashion Week – это серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, например, России, Германии, США, Турции, Австралии и других странах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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