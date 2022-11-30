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Министр образования Грузии наградил победителей конкурса "Инновации тысячелетия"

Министр образования Грузии наградил победителей конкурса "Инновации тысячелетия"

Министр выразил радость в связи с тем, что число участников конкурса растет каждый год 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T15:05+0400

2022-11-30T15:05+0400

2022-11-30T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели наградил команду, победившую в конкурсе "Инновации тысячелетия" 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.Глава минобразования выразил радость в связи с тем, что число участников конкурса растет каждый год и им интересуются все больше молодых ученых.Чхенкели отметил, что в конкурсе принимают участие ученики из всех регионов страны и с 2014 года по сей день их число уже увеличилось до 2,5 тысячи."Конкурс "Инновации тысячелетия" дает вам, молодым ребятам, прекрасную возможность осуществить инновационные идеи и проекты", – подчеркнул Чхенкели.По словам Чхенкели, одним из главных приоритетов минобразования является развитие сфер естествознания и технологии. Соответственно, очень важно, что 12 команд, участвующих в конкурсе, представили свои проекты на тематику космоса и авиации, роботехники, мобильных технологий и приложений, защиты окружающей среды, здравоохранения и питания.Главный приз конкурса выиграла команда LIGGA c проектом "Система исследования радиации, мониторинга и безопасности". С помощью данного проекта возможно контролировать уровень радиации в комнатах и зданиях и определять ареал ее распространения. Победившая команда отправится в США в летний лагерь университета космического центра NASA.Юные изобретатели из Грузии готовятся к поездке в NASA>>Второе место заняла команда Firelink. С помощью финансирования "Агентства инноваций и технологий Грузии" (GITA) они отправятся в США в iD Tech лагерь Стэнфордского университета.Члены команды создали сеть низкобюджетных станций, основанных на сенсорах и микротехнологии. Они предназначены для раннего мониторинга лесных пожаров.Третье место заняла команда Mad Scientist. Они отравятся с учебным визитом в Европейский центр ядерных исследований Швейцарии. Ребята создали проект "Универсальный дом-друг".Один из членов команды является лицом с ограниченными возможностями и именно с учетом его опыта был создан проект, с помощью которого люди могут звуковыми приказами и сообщениями управлять техникой в доме.В конкурсе "Инновации тысячелетия" приняли участие 66 команд, укомплектованных из более 350 учеников из государственных и частных школ страны. По решению независимого жюри в финал вышли 12 команд, которые в рамках мероприятия представили свои проекты в сферах естествознания, инженерии и технологии.Данный конкурс в Грузии прошел в восьмой раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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