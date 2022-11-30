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Насколько банки Грузии готовы к стрессу - исследование Нацбанка
Насколько банки Грузии готовы к стрессу - исследование Нацбанка
По текущей оценке, в зависимости от структуры собственности, у банков есть хорошие возможности для пополнения капитала 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T07:01+0400
2022-11-30T07:01+0400
2022-11-30T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Коммерческие банки Грузии сохранят стабильность при умеренном или сильном стрессе, показал стресс-тест, проведенный Нацбанком Грузии.Методология стресс-теста предполагает оценку капитала коммерческих банков в отношении ряда факторов, в том числе кредитным рискам, процентным вкладам, изменениям курса валют и адекватности капитала.При этом регулятор отмечает, что стресс-тест не учитывает активную реакцию банков на шоки или изменения их бизнес-модели, которые могли бы смягчить воздействие шока."По текущей оценке, в зависимости от структуры собственности, у банков есть хорошие возможности для пополнения капитала. Следовательно, гипотетические потери капитала не угрожают стабильности и устойчивости системы" - говорится в сообщении.Нацбанк отмечает, что используя стресс-тесты можно вовремя обнаружить потенциальные риски и оценить способность банков справляться с большими потрясениями.В Грузии появился первый цифровой банк >>"Следует отметить, что стресс-сценарии и допущения стресс-тестов не являются и не могут считаться прогнозами Национального банка", - отмечает регулятор.По его мнению, допущения представляют собой лишь теоретические модели, которые, если они реализуются, используются для оценки устойчивости финансового сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Насколько банки Грузии готовы к стрессу - исследование Нацбанка
По текущей оценке, в зависимости от структуры собственности, у банков есть хорошие возможности для пополнения капитала
ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Коммерческие банки Грузии сохранят стабильность при умеренном или сильном стрессе, показал стресс-тест, проведенный Нацбанком Грузии.
Методология стресс-теста предполагает оценку капитала коммерческих банков в отношении ряда факторов, в том числе кредитным рискам, процентным вкладам, изменениям курса валют и адекватности капитала.
"По результатам стресс-теста, который основан на данных августа, при умеренном и сильном стрессовом сценарии все банки сохраняют устойчивость, несмотря на убытки, а при экстремальном стрессовом сценарии , некоторым банкам требуется дополнительный капитал для выполнения минимальных требований", - говорится в сообщении Нацбанка.
При этом регулятор отмечает, что стресс-тест не учитывает активную реакцию банков на шоки или изменения их бизнес-модели, которые могли бы смягчить воздействие шока.
"По текущей оценке, в зависимости от структуры собственности, у банков есть хорошие возможности для пополнения капитала. Следовательно, гипотетические потери капитала не угрожают стабильности и устойчивости системы" - говорится в сообщении.
Нацбанк отмечает, что используя стресс-тесты можно вовремя обнаружить потенциальные риски и оценить способность банков справляться с большими потрясениями.
"Следует отметить, что стресс-сценарии и допущения стресс-тестов не являются и не могут считаться прогнозами Национального банка", - отмечает регулятор.
По его мнению, допущения представляют собой лишь теоретические модели, которые, если они реализуются, используются для оценки устойчивости финансового сектора.