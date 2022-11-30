https://sputnik-georgia.ru/20221130/naskolko-banki-gruzii-gotovy-k-stressu---issledovanie-natsbanka-272580553.html

Насколько банки Грузии готовы к стрессу - исследование Нацбанка

Насколько банки Грузии готовы к стрессу - исследование Нацбанка

По текущей оценке, в зависимости от структуры собственности, у банков есть хорошие возможности для пополнения капитала 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T07:01+0400

2022-11-30T07:01+0400

2022-11-30T07:01+0400

грузия

новости

экономика

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249802249_0:1:3198:1800_1920x0_80_0_0_d128c2835e543d3b333ea1a6309acaaf.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Коммерческие банки Грузии сохранят стабильность при умеренном или сильном стрессе, показал стресс-тест, проведенный Нацбанком Грузии.Методология стресс-теста предполагает оценку капитала коммерческих банков в отношении ряда факторов, в том числе кредитным рискам, процентным вкладам, изменениям курса валют и адекватности капитала.При этом регулятор отмечает, что стресс-тест не учитывает активную реакцию банков на шоки или изменения их бизнес-модели, которые могли бы смягчить воздействие шока."По текущей оценке, в зависимости от структуры собственности, у банков есть хорошие возможности для пополнения капитала. Следовательно, гипотетические потери капитала не угрожают стабильности и устойчивости системы" - говорится в сообщении.Нацбанк отмечает, что используя стресс-тесты можно вовремя обнаружить потенциальные риски и оценить способность банков справляться с большими потрясениями.В Грузии появился первый цифровой банк >>"Следует отметить, что стресс-сценарии и допущения стресс-тестов не являются и не могут считаться прогнозами Национального банка", - отмечает регулятор.По его мнению, допущения представляют собой лишь теоретические модели, которые, если они реализуются, используются для оценки устойчивости финансового сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, национальный банк грузии