https://sputnik-georgia.ru/20221122/v-gruzii-poyavilsya-pervyy-tsifrovoy-bank-272379374.html

В Грузии появился первый цифровой банк

В Грузии появился первый цифровой банк

На первом этапе компания получила лицензию на осуществление операций в тестовом режиме в течение четырех месяцев 22.11.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

экономика

дмитрий кумсишвили

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. АО "Пейсера Грузия" получила первую лицензию на осуществление банковской деятельности в условиях цифрового банка в Грузии.После появления в Грузии первого цифрового банка число коммерческих банков в Грузии увеличилось до 15.На первом этапе компания получила лицензию на осуществление операций в тестовом режиме в течение четырех месяцев. Далее цифровой банк Грузии будет осуществлять все операции, которые осуществляет банк.Нацбанк Грузии собирается протестировать цифровой лари >>Модель цифрового банка предполагает отсутствие филиалов и сервис-центров.Бизнес-модель цифрового банка "Пейсера Грузия" основывается на интеграции в финансовую систему ЕС и предложение потребителями инновационных цифровых продуктов.По модели цифрового банка все сервисы предоставляются в основном в электронной форме, при предоставлении сервисов цифровой банк использует новые технологии или инновационную технологическую бизнес-модель.Цифровой банк ориентирован на открытый банкинг и развитие банковского дела как модели сервиса, основывается на интерфейсе API и модулярном устройстве технологической инфраструктуры, у него есть электронные технические средства для подтверждения аутентичности и идентификации потребителя, и он может предоставлять его третьим лицам.Грузия стремится стать "цифровым хабом" региона >>АО "Пейсера Грузия" было основано в марте 2022 года как ООО, и его основателями стали экс-министр финансов Дмитри Кумсишвили бизнесмены Иване Тевдорашвили и Ираклий Векуа.В сентябре 2022 года компания была преобразована в акционерное общество, директором которого стал сам Кумсишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, дмитрий кумсишвили, национальный банк грузии