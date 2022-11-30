https://sputnik-georgia.ru/20221130/oni-vrazhduyut-s-mirom-a-ne-so-sloganom---kobakhidze-ob-oppozitsii-272613007.html

"Они враждуют с миром, а не со слоганом" - Кобахидзе об оппозиции

"Они враждуют с миром, а не со слоганом" - Кобахидзе об оппозиции

Ажиотаж вокруг новогоднего слогана Тбилиси прокомментировал и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе 30.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Представителей части оппозиции раздражает мир в Грузии, а не новогодний слоган Тбилиси, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе."Настолько комическими являются эти люди, что когда в слогане выносят "мир", даже это их раздражает… Они настолько враждуют с миром, что слоган, надпись вызвала их раздражение. На самом деле их раздражает не надпись и не слоган, их раздражает мир в нашей стране, потому что они - партия войны", - сказал Кобахидзе журналистам.В связи с этим, лидер "Грузинской мечты" отшутился и предложил ввести в стране мораторий в течение года на произнесение тоста за мир.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, каха каладзе, тбилиси, украина, грузинская мечта