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"Оппозицию раздражает мир, а не новогодний слоган Тбилиси" - Каладзе
"Оппозицию раздражает мир, а не новогодний слоган Тбилиси" - Каладзе
В этом году, по решению мэрии, новогодним слоганом Тбилиси является "Город мира" 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T18:22+0400
2022-11-30T18:22+0400
2022-11-30T18:22+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мир – это главное добро, которое 2022 год подарил тбилисцам и которое в новом 2023 году пожелал бы каждый грузин, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Об этом градоначальник заявил в связи с новогодним слоганом столицы. Как отметил мэр, конкретные СМИ и политики попытались преподнести новогодний слоган - "Город мира" так, чтобы "заработать очки перед украинцами". По словам Каладзе, новогодний слоган каждый год разный и меняется он с 2018 года.Мэр Тбилиси назвал спекуляцией и провокацией действия некоторых СМИ и политиков, которые, по словам Каладзе, никогда не позволил бы себе любящий город человек. Как отметил мэр, мир был главным достижением уходящего года. "Миру нет альтернативы, и то, что наши города и вообще все города мира должны быть городами мира, это вызывает вопросы у людей, мол, как мы посмели и как мы упомянули мир", - сказал он.По его словам, в новогоднем слогане не было заложено никакого политического послания и мир - это то, к чему должны стремиться все."Если бы за последние полтора года политические процессы в Грузии прошли бы иначе и конкретные группы вернули бы власть, то Тбилиси сегодня, действительно, был бы не городом мира, а городом войны", - пояснил Каладзе.По словам мэра, сегодня столице, народу и стране больше всего нужен мир и экономическое развитие страны.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, украина, политика
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, украина, политика
"Оппозицию раздражает мир, а не новогодний слоган Тбилиси" - Каладзе
В этом году, по решению мэрии, новогодним слоганом Тбилиси является "Город мира"
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мир – это главное добро, которое 2022 год подарил тбилисцам и которое в новом 2023 году пожелал бы каждый грузин, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Об этом градоначальник заявил в связи с новогодним слоганом столицы. Как отметил мэр, конкретные СМИ и политики попытались преподнести новогодний слоган - "Город мира" так, чтобы "заработать очки перед украинцами". По словам Каладзе, новогодний слоган каждый год разный и меняется он с 2018 года.
"В этом году наш новогодний слоган – "Город мира". На фоне тех вызовов, которые происходят в мире, все, что любой человек пожелал бы, – это мир. Однако достаточно, чтобы со стороны власти, правительства Тбилиси или даже со стороны общества появилась идея, основанная на общих ценностях, сразу же начинаются нападки, буллинг, клевета", - сказал Каладзе на заседании столичного правительства.
Мэр Тбилиси назвал спекуляцией и провокацией действия некоторых СМИ и политиков, которые, по словам Каладзе, никогда не позволил бы себе любящий город человек. Как отметил мэр, мир был главным достижением уходящего года.
"Миру нет альтернативы, и то, что наши города и вообще все города мира должны быть городами мира, это вызывает вопросы у людей, мол, как мы посмели и как мы упомянули мир", - сказал он.
По его словам, в новогоднем слогане не было заложено никакого политического послания и мир - это то, к чему должны стремиться все.
"Если бы за последние полтора года политические процессы в Грузии прошли бы иначе и конкретные группы вернули бы власть, то Тбилиси сегодня, действительно, был бы не городом мира, а городом войны", - пояснил Каладзе.
По словам мэра, сегодня столице, народу и стране больше всего нужен мир и экономическое развитие страны.
"При этом эти люди не воздержались и еще раз выразили свое реальное желание. В первую очередь их раздражает не безобидный слоган и надпись о мире, а сам мир. Нападение на слоган было проявлением всего этого и больше ничего", - отметил мэр.
Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.