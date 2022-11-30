https://sputnik-georgia.ru/20221130/parlament-podderzhal-sozdanie-antikorruptsionnogo-byuro-v-gruzii-272612215.html

Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии

Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии

Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз 30.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент принял поправки в закон "О несовместимости интересов в публичном ведомстве и коррупции" вместе с сопутствующими законопроектами в третьем, окончательном чтении – 78 депутатов проголосовали за.Пакет законопроектов, в который входит 27 законопроектов, парламент страны рассмотрел в ускоренном порядке.По его словам, согласно поправкам, будет создано Антикоррупционное бюро, которое будет осуществлять свою деятельность независимо.С целью обеспечения независимости Антикоррупционного бюро государство будет обязано создать надлежащие условия для его деятельности. Антикоррупционное бюро подотчетно перед парламентом Грузии и межведомственным антикоррупционным советом.Основной задачей бюро будет содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. Бюро также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.Руководителя Антикоррупционного бюро будет назначать премьер-министр Грузии на 6 лет. Кандидата в руководители Антикоррупционного бюро выберет специальная конкурсная комиссия, а назначит его премьер-министр Грузии.В комиссию, помимо представителей правительства и парламента, войдут заместитель главы Верховного суда, заместитель Генерального прокурора, Народный защитник и представитель НПО, которого выберет Народный защитник.Кроме того, для усиления эффективности работы Антикоррупционного бюро в стране также будет создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро.Состав межведомственного совета определит правительство Грузии, и в него будут входить представители международных организаций, местных НПО, эксперты и ученые.Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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