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https://sputnik-georgia.ru/20221130/parlament-predostavil-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhbe-gruzii-bolshe-polnomochiy-272615022.html
Парламент предоставил Специальной следственной службе Грузии больше полномочий
Парламент предоставил Специальной следственной службе Грузии больше полномочий
В компетенцию Специальной службы войдет расследование дел, по которым Европейский суд по правам человека установит факт нарушения 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T23:06+0400
2022-11-30T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки, расширяющие список дел, которые сможет расследовать Специальная следственная служба.Специальная следственная служба - это независимый следственный орган Грузии, который занимается делами, связанными с нарушением прав человека.Согласно проекту, в компетенцию Специальной следственной службы войдет расследование дел (конкретные статьи УК Грузии), по которым Европейский суд по правам человека установит факт нарушения.Речь идет о делах, в которых ЕСПЧ установило факт нарушения после 28 февраля 2022 года.Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии&gt;&gt;Специальная следственная служба, помимо прочего, будет расследовать дела по статьям "Умышленное незаконное задержание или арест", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Превышение служебных полномочий", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств по уголовному делу".Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на базе Службы государственного инспектора. В компетенцию Службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, тбилиси, специальная следственная служба
политика, грузия, новости, тбилиси, специальная следственная служба

Парламент предоставил Специальной следственной службе Грузии больше полномочий

23:06 30.11.2022
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии. Зал заседаний. Открытие осенней сессии
Парламент Грузии. Зал заседаний. Открытие осенней сессии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В компетенцию Специальной службы войдет расследование дел, по которым Европейский суд по правам человека установит факт нарушения
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки, расширяющие список дел, которые сможет расследовать Специальная следственная служба.
Специальная следственная служба - это независимый следственный орган Грузии, который занимается делами, связанными с нарушением прав человека.
Согласно проекту, в компетенцию Специальной следственной службы войдет расследование дел (конкретные статьи УК Грузии), по которым Европейский суд по правам человека установит факт нарушения.
Речь идет о делах, в которых ЕСПЧ установило факт нарушения после 28 февраля 2022 года.
Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>
Специальная следственная служба, помимо прочего, будет расследовать дела по статьям "Умышленное незаконное задержание или арест", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Превышение служебных полномочий", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств по уголовному делу".
Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на базе Службы государственного инспектора. В компетенцию Службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.
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