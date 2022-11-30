https://sputnik-georgia.ru/20221130/parlament-predostavil-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhbe-gruzii-bolshe-polnomochiy-272615022.html

Парламент предоставил Специальной следственной службе Грузии больше полномочий

Парламент предоставил Специальной следственной службе Грузии больше полномочий

В компетенцию Специальной службы войдет расследование дел, по которым Европейский суд по правам человека установит факт нарушения 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T23:06+0400

2022-11-30T23:06+0400

2022-11-30T23:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки, расширяющие список дел, которые сможет расследовать Специальная следственная служба.Специальная следственная служба - это независимый следственный орган Грузии, который занимается делами, связанными с нарушением прав человека.Согласно проекту, в компетенцию Специальной следственной службы войдет расследование дел (конкретные статьи УК Грузии), по которым Европейский суд по правам человека установит факт нарушения.Речь идет о делах, в которых ЕСПЧ установило факт нарушения после 28 февраля 2022 года.Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>Специальная следственная служба, помимо прочего, будет расследовать дела по статьям "Умышленное незаконное задержание или арест", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Превышение служебных полномочий", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств по уголовному делу".Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на базе Службы государственного инспектора. В компетенцию Службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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