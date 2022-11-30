https://sputnik-georgia.ru/20221130/parlament-predostavil-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhbe-gruzii-bolshe-polnomochiy-272615022.html
Парламент предоставил Специальной следственной службе Грузии больше полномочий
Парламент предоставил Специальной следственной службе Грузии больше полномочий
В компетенцию Специальной службы войдет расследование дел, по которым Европейский суд по правам человека установит факт нарушения 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T23:06+0400
2022-11-30T23:06+0400
2022-11-30T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки, расширяющие список дел, которые сможет расследовать Специальная следственная служба.Специальная следственная служба - это независимый следственный орган Грузии, который занимается делами, связанными с нарушением прав человека.Согласно проекту, в компетенцию Специальной следственной службы войдет расследование дел (конкретные статьи УК Грузии), по которым Европейский суд по правам человека установит факт нарушения.Речь идет о делах, в которых ЕСПЧ установило факт нарушения после 28 февраля 2022 года.Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>Специальная следственная служба, помимо прочего, будет расследовать дела по статьям "Умышленное незаконное задержание или арест", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Превышение служебных полномочий", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств по уголовному делу".Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на базе Службы государственного инспектора. В компетенцию Службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, специальная следственная служба
политика, грузия, новости, тбилиси, специальная следственная служба
Парламент предоставил Специальной следственной службе Грузии больше полномочий
В компетенцию Специальной службы войдет расследование дел, по которым Европейский суд по правам человека установит факт нарушения
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки, расширяющие список дел, которые сможет расследовать Специальная следственная служба.
Специальная следственная служба - это независимый следственный орган Грузии, который занимается делами, связанными с нарушением прав человека.
Согласно проекту, в компетенцию Специальной следственной службы войдет расследование дел (конкретные статьи УК Грузии), по которым Европейский суд по правам человека установит факт нарушения.
Речь идет о делах, в которых ЕСПЧ установило факт нарушения после 28 февраля 2022 года.
Специальная следственная служба, помимо прочего, будет расследовать дела по статьям "Умышленное незаконное задержание или арест", "Злоупотребление служебными полномочиями", "Превышение служебных полномочий", "Служебный подлог" и "Фальсификация доказательств по уголовному делу".
Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на базе Службы государственного инспектора. В компетенцию Службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.