https://sputnik-georgia.ru/20221130/publichnoe-oproverzhenie-i-kompensatsiya-kaladze-vyigral-delo-protiv-tv-pirveli-272603308.html

Публичное опровержение и компенсация– Каладзе выиграл дело против "ТВ Пирвели"

Публичное опровержение и компенсация– Каладзе выиграл дело против "ТВ Пирвели"

Мэр также не исключил, что ему еще придется судиться с оппозиционным телеканалом 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T19:50+0400

2022-11-30T19:50+0400

2022-11-30T20:08+0400

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд обязал оппозиционный телеканал "ПВ Пирвели" и журналистку Майю Мамулашвили выплатить мэру Тбилиси Кахе Каладзе 15 тысяч лари (около 5,5 тысячи долларов) в качестве компенсации за моральный ущерб.Каладзе подал в суд 20 июня из-за заявления Мамулашвили в эфире ТВ "Пирвели" (от 5 июня 2022 года) о том, что мэр якобы получил "60 миллионов только с одного тендера". Мэр потребовал от телеканала и журналистки опровержения "публично распространенной дезинформации" и выплаты 100 тысяч лари (более 37 тысяч долларов) в качестве компенсации за моральный ущерб.Суд частично удовлетворил иск. Кроме выплаты компенсации, суд также обязал журналистку публично опровергнуть распространенные о мэре Тбилиси сведения."Это может быть одним из прецедентных решений. Суд полностью разделил нашу позицию в связи с тем, что Каладзе якобы украл с тендера автобусов 60 миллионов. Мы утверждали, что это было клеветой, и суд подтвердил, что эта была ложная информация", - заявил адвокат Каладзе Дмитрий Габуния.Адвокаты оппозиционного телеканала намерены обжаловать решение Тбилисского городского суда в вышестоящей инстанции."В деле не было никаких правовых оснований для удовлетворения данного иска… Данное решение, безусловно, будет обжаловано. Мы доведем дело до конца и с большой вероятностью увидим данное дело и в Европейском суде", - заявила адвокат Мари Капанадзе журналистам.При этом сам Каладзе на своей странице в соцсети написал, что ждет исполнения решения суда – публичного опровержения распространенной СМИ лжи. При этом, Каладзе отметил, что он вовсе не считает чей-то победой выигрыш судебного процесса подобным иском."За всем этим реально стоит гораздо более тяжелый факт. Имею в виду фейкньюсы, клеветнические заявления, которые сегодня, к сожалению, массово плодятся в т.н. критических СМИ… Я бы пожелал, чтобы этот прецедент был последним. Будем уважать зрителя, читателя, слушателя и не будем их обманывать", - отметил Каладзе.Что касается непосредственно "ТВ Пирвели", Каладзе отметил, что у него нет ожидания, что телеканал изменит политику и "больше не будет рупором конкретной политической группы, исполнителем их заказов". Мэр также не исключил, что им еще придется встретиться в суде и в другое время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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каха каладзе, дмитрий габуния, новости, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд, tv pirveli, общество