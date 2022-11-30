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Ретроспектива грузинских фильмов XX века пройдет в Тбилиси
Ретроспектива грузинских фильмов XX века пройдет в Тбилиси
Это уникальный шанс увидеть шедевры грузинского кинематографа в отреставрированном виде 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T15:26+0400
2022-11-30T15:26+0400
2022-11-30T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Ретроспектива грузинских фильмов 20-30-х годов XX века пройдет в Тбилиси 2-25 декабря, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Программа откроется в столичном кинозале Национального архива Грузии кинокартиной "Кто виноват" (1925 г.) режиссера Александра Цуцунава 2 декабря в 19:00, и завершится картиной этого же режиссера – "Джанки" (1928 г.) 25 декабря в 17:00. Стоит отметить, что специально для этого фильма композитор Важа Мари написал электронную музыку, которая будет исполнена вживую во время показа.Примечательно, что реставрация некоторых кинолент была завершена совсем недавно, поэтому зрители увидят их на большом экране впервые. Все фильмы восстановлены в сотрудничестве с Национальным архивом Грузии.Так, зрители смогут увидеть картины "Хабарда!" Михаила Чиаурели, "Амок" Коте Марджанишвили, "Буба" и "Мрачная долина" Нуцы Гогоберидзе, "Потерянный рай" Давида Рондели, "Элисо" Николая Шенгелая и другие. Всего в рамках ретроспективы будет показано 19 фильмов. Посещение киносеансов бесплатное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, грузия, новости, культура, коте марджанишвили, михаил чиаурели, николай шенгелая, тбилиси, анонсы , культура, национальный архив грузии, национальный центр кинематографии грузии
кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, грузия, новости, культура, коте марджанишвили, михаил чиаурели, николай шенгелая, тбилиси, анонсы , культура, национальный архив грузии, национальный центр кинематографии грузии
Ретроспектива грузинских фильмов XX века пройдет в Тбилиси
15:26 30.11.2022 (обновлено: 15:34 30.11.2022)
Это уникальный шанс увидеть шедевры грузинского кинематографа в отреставрированном виде
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Ретроспектива грузинских фильмов 20-30-х годов XX века пройдет в Тбилиси 2-25 декабря, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Программа откроется в столичном кинозале Национального архива Грузии кинокартиной "Кто виноват" (1925 г.) режиссера Александра Цуцунава 2 декабря в 19:00, и завершится картиной этого же режиссера – "Джанки" (1928 г.) 25 декабря в 17:00.
Стоит отметить, что специально для этого фильма композитор Важа Мари написал электронную музыку, которая будет исполнена вживую во время показа.
Примечательно, что реставрация некоторых кинолент была завершена совсем недавно, поэтому зрители увидят их на большом экране впервые. Все фильмы восстановлены в сотрудничестве с Национальным архивом Грузии.
Так, зрители смогут увидеть картины "Хабарда!" Михаила Чиаурели, "Амок" Коте Марджанишвили, "Буба" и "Мрачная долина" Нуцы Гогоберидзе, "Потерянный рай" Давида Рондели, "Элисо" Николая Шенгелая и другие.
Всего в рамках ретроспективы будет показано 19 фильмов. Посещение киносеансов бесплатное.