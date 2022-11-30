https://sputnik-georgia.ru/20221130/test-chto-vy-znaete-o-koshkakh-272602476.html

Тест: что вы знаете о кошках

Тест: что вы знаете о кошках

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных, который служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев... 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T21:49+0400

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кошки

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интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах про кошек.А если вы больше любите собак, тест про них здесь.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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кошки, тесты, интерактив, тесты