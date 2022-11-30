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https://sputnik-georgia.ru/20221130/test-chto-vy-znaete-o-koshkakh-272602476.html
Тест: что вы знаете о кошках
Тест: что вы знаете о кошках
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных, который служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев... 30.11.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах про кошек.А если вы больше любите собак, тест про них здесь.
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кошки, тесты, интерактив, тесты
кошки, тесты, интерактив, тесты

Тест: что вы знаете о кошках

21:49 30.11.2022
© AP Photo / Andreea AlexandruСудья осматривает кошку во время конкурса красоты кошек Sofiscat в Бухаресте, Румыния
Судья осматривает кошку во время конкурса красоты кошек Sofiscat в Бухаресте, Румыния - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Andreea Alexandru
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Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных, который служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших"
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах про кошек.
А если вы больше любите собак, тест про них здесь.
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