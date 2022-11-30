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https://sputnik-georgia.ru/20221130/test-ko-vsemirnomu-dnyu-domashnikh-zhivotnykh-272600527.html
Тест ко всемирному дню домашних животных
Тест ко всемирному дню домашних животных
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается этот праздник, который служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших" 30.11.2022, Sputnik Грузия
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собака
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах про собак.
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собака, тесты, интерактив
собака, тесты, интерактив

Тест ко всемирному дню домашних животных

17:00 30.11.2022
© AP Photo / D. Ross CameronУчастник конкурса "Самая уродливая собака в мире" в городе Петалума, США
Участник конкурса Самая уродливая собака в мире в городе Петалума, США - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / D. Ross Cameron
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Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается этот праздник, который служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших"
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах про собак.
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Тест: что вы знаете о собаках
26 августа, 21:25
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