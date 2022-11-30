https://sputnik-georgia.ru/20221130/test-ko-vsemirnomu-dnyu-domashnikh-zhivotnykh-272600527.html
Тест ко всемирному дню домашних животных
Тест ко всемирному дню домашних животных
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается этот праздник, который служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших" 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T17:00+0400
2022-11-30T17:00+0400
2022-11-30T17:00+0400
собака
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах про собак.
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MIA „Rosiya Segodnya“
собака, тесты, интерактив
собака, тесты, интерактив
Тест ко всемирному дню домашних животных
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается этот праздник, который служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших"
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах про собак.
Тест
Тест: что вы знаете о собаках