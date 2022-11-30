https://sputnik-georgia.ru/20221130/test-ko-vsemirnomu-dnyu-domashnikh-zhivotnykh-272600527.html

Тест ко всемирному дню домашних животных

Тест ко всемирному дню домашних животных

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается этот праздник, который служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших" 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T17:00+0400

2022-11-30T17:00+0400

2022-11-30T17:00+0400

собака

тесты

интерактив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268136542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0959a157e5976087e2841a89fe70a977.jpg

Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах про собак.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

собака, тесты, интерактив