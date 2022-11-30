https://sputnik-georgia.ru/20221130/tragediya-v-parke-vake-sud-ostavil-v-zaklyuchenii-vsekh-obvinyaemykh-272614728.html

Трагедия в парке Ваке: суд оставил в заключении всех обвиняемых

Трагедия в парке Ваке: суд оставил в заключении всех обвиняемых

Судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая требовала оставить в силе строгую меру пресечения 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T23:41+0400

2022-11-30T23:41+0400

2022-11-30T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении всех девятерых задержанных в рамках расследования трагедии в парке Ваке.Тем самым судья Арсен Калатозишвили удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая требовала оставить в силе строгую меру пресечения. Прокуроры разъяснили это тем, что по-прежнему существовала угроза в том числе скрытия, воздействия на свидетелей и уничтожения доказательств.Судебное заседание было назначено по требованию стороны обвинения, так как прокуратура ходатайствовала о продлении срока досудебного производства для проведения следственных действий. По данным стороны обвинения, проводятся различные виды экспертиз, которые еще не завершены.Прокуроры не исключают, что заключения дополнительных экспертиз станут основанием для ужесточения обвинения, а также что будет выявлена вина и других лиц.По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током, и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание.Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.Эпизод трагедии в паркеКак установило расследование, причиной появления тока напряжением 380 вольт в воде фонтана стало повреждение кабеля.Менеджер передал поручение директору, а тот поручил выполнение работы представителю компании "Нью метал дизайн", у которой был контракт с "Гринсервис +" . Представитель компании "Нью метал дизайн" нанял двух сварщиков для этой работы.Сварщики 22 сентября 2022 года, чтобы укрепить обмотку, сняли металлическую сетку с электрического насоса, а, завершив работу, укрепили ее так, что кабель, по которому проходил ток напряжением 380 вольт, оказался под ней. Изоляция кабеля была нарушена, и ток пошел в воду.При этом ни представитель компании "Нью метал дизайн", ни делопроизводитель компании "Гринсервис +", которым было поручено следить за сварщиками, не проверили их работу.А директор "Гринсервис +" без экспертной работы сдал ее замглавы департамента охраны окружающей среды, тот принял работу, также не проверив ее.По данным прокуратуры замглавы департамента охраны окружающей среды мэрии Тбилиси предъявлено обвинение в служебной халатности, повлекшей смерть человека, директору и делопроизводителю "Гринсервис +", а также представителю "Нью метал дизайн" - в халатности, повлекшей смерть человека, а двум сварщикам – в нарушении правил безопасности во время осуществления работ, повлекшем смерть человека.Эпизод о фальшивой экспертизеФальшивое экспертное заключение всплыло после того, как следствие стало проверять документацию, связанную со сдачей работ по ремонту фонтана в парке, из-за трагедии, случившейся на второй день после открытия.После того, как компания "Гринсервис" завершила часть работ и должна была сдать их мэрии Тбилиси, она наняла компанию "Мшенэксперти" для подготовки заключения.Инспектор и технический менеджер изучили только соответствие выполненных работ тратам, а не соответствие их нормам и правилам строительства и 19 августа 2022 года отправили свое заключение сотруднику "Гринсервис +". Тот, увидев заключение, пришел в "Мшенэксперти" и уговорил инспектора и технического менеджера компании прописать в заключении, что они якобы изучили соответствие работ нормам и правилам строительства, пообещав им сотрудничество в дальнейшем.Уже 25 августа инспектор и технический менеджер "Мшенэксперти" составили фальшивое заключение. Это заключение директор представил службе охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, и 26 августа 2022 года акт сдачи-приемки работ был оформлен.Прокуратура предъявила обвинение директору "Гринсервис +", который является обвиняемым и в эпизоде с повреждением высоковольтного кабеля, в использовании фальшивого официального документа, сотруднику "Гринсервис +" - в поощрении создания фальшивого официального документа, а также директору и инспектору "Мшенэксперти" - в изготовлении и сбыте фальшивого официального документа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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