https://sputnik-georgia.ru/20221130/v-tsentre-tbilisi-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-transporta-272592158.html

В центре Тбилиси вводятся ограничения для транспорта

В центре Тбилиси вводятся ограничения для транспорта

Мэрия столицы опубликовала подробные маршруты движения для автомобилей и общественного транспорта 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T14:25+0400

2022-11-30T14:25+0400

2022-11-30T14:25+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

каха каладзе

новости

грузия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/13/270557633_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_68180c285c0ee31a6f86d7b7e015429a.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Движение транспортных средств в рамках ремонта проспекта Меликишвили в центре Тбилиси будет полностью ограничено с 00:00 1 декабря до конца недели, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По словам градоначальника, за эти дни на проспекте планируется укладка последнего слоя асфальтного покрытия.По информации мэра, движение будет разрешено по схеме, которая действовала в начале ремонта проспекта – движение по Варазисхеви будет двусторонним и автомобили, выезжающие с проспекта Чавчавадзе, смогут въезжать на Варазисхеви.В рамках работ автомобили смогут двигаться с улицы Кекелидзе и проспекта Чавчавадзе в направлении Варазисхеви, а по Варазисхеви автомобили смогут двигаться в обоих направлениях. Из Варазисхеви можно будет двигаться в направлении правой набережной и проспекта Царицы Тамар, а также улицы Костава.Движение будет возможно в обоих направлениях по улице Костава, между Тбилисским концертным залом (филармония) и площадью Героев. Транспортные средства, следующие от Тбилисского концертного зала на площадь Героев, смогут двигаться с улицы Костава на улицу Якоба Николадзе, а с улицы Николадзе – через улицы Кучишвили и Гамбашидзе вновь на улицу Костава.Ограничение коснется и транспортных средств, движущихся с площади Первой Республики на улицу Костава.В частности, транспортные средства, следующие с проспекта Руставели на улицы Костава и Човелидзе, смогут двигаться по площади Первой Республики, с улиц Ахвледиани, Киачели и Нико Николадзе. С улицы Костава можно будет двигаться как по улице Човелидзе, так и по съезду, ведущему к площади Героев, в сторону правой набережной и проспекта Царицы Тамар.С перекрестка Чабуа Амиреджиби можно будет двигаться в направлении правой набережной, а добраться до Варазисхеви можно будет по съезду, ведущему от площади Героев.Из-за ограничений альтернативным путем будет ездить и общественный транспорт.Ремонт проспекта Меликишвили начался 17 июня. Масштабный проект предусматривает замену подземных коммуникаций – систем водоснабжения, газовых труб, сточных вод, проведение под землей линии электропередачи, а также монтаж светодиодного освещения LED.Проектом также предусмотрены новые автобусные остановки, выделенные линии для общественного транспорта и велодорожки, а также адаптация проспекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

дороги, грузинские дороги, машины и их водители, каха каладзе, новости, грузия, тбилиси