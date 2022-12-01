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Аналитики Galt & Taggart рассказали о ситуации в строительном секторе Грузии
Аналитики Galt & Taggart рассказали о ситуации в строительном секторе Грузии
Исследование охватывает рынок строительных и ремонтных материалов стоимостью 3,4 миллиарда долларов 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T07:01+0400
2022-12-01T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Международная инвестиционная компания Galt & Taggart провела конференцию по сектору строительных и ремонтных материалов, на которой представила результаты последних исследований.В конференции приняли участие представители отрасли, а также были приглашены международные финансовые институты.Исследование охватывает рынок строительных и ремонтных материалов стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Основное внимание уделяется четырем основным подотраслям: строительные материалы, ремонтные материалы, бытовая техника, мебель и освещение.Согласно исследованию, период до кризиса, вызванного пандемией COVID-19, был достаточно благоприятным для сектора строительных и ремонтных материалов, что было связано со значительными государственными расходами на инфраструктуру, туристическим бумом и связанным с ним строительством гостиниц, жилых и нежилых объектов, а также инвестиционной привлекательностью недвижимости.Отмечается, что в 2021 году отрасль строительных и ремонтных материалов быстро восстановилась после снятия ограничений, связанных с пандемией. Сильный экономический рост в 2022 году и бум спроса на рынке аренды также сыграли положительную роль в этом секторе.Согласно исследованию, местное производство строительных материалов в значительной степени обеспечивает спрос, однако высока зависимость от импорта в плане ремонтных материалов, техники и мебели.По прогнозу G&T, ожидается ежегодный 5-10% рост сектора в последующие пять лет, что соответствует предыдущему 5-летнему профилю роста.Основными рисками сектора названы: более длительный, чем ожидается, период высокой инфляции и высоких процентных ставок, внезапное/быстрое изменение миграционных тенденций, а также геополитические конфликты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, экономика, экономика, экономика грузии, грузия, новости, европа, азия
Аналитики Galt & Taggart рассказали о ситуации в строительном секторе Грузии
Исследование охватывает рынок строительных и ремонтных материалов стоимостью 3,4 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik.
Международная инвестиционная компания Galt & Taggart провела конференцию по сектору строительных и ремонтных материалов, на которой представила
результаты последних исследований.
В конференции приняли участие представители отрасли, а также были приглашены международные финансовые институты.
Исследование охватывает рынок строительных и ремонтных материалов стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Основное внимание уделяется четырем основным подотраслям: строительные материалы, ремонтные материалы, бытовая техника, мебель и освещение.
Аналитики G&T проанализировали деятельность 20 тысяч компаний. Исследование включает анализ 900 товаров внешней торговли, финансовой отчетности более 70 средних и крупных компаний, которые сравнены с 400 компаниями Европы и Азии.
Согласно исследованию, период до кризиса, вызванного пандемией COVID-19, был достаточно благоприятным для сектора строительных и ремонтных материалов, что было связано со значительными государственными расходами на инфраструктуру, туристическим бумом и связанным с ним строительством гостиниц, жилых и нежилых объектов, а также инвестиционной привлекательностью недвижимости.
Отмечается, что в 2021 году отрасль строительных и ремонтных материалов быстро восстановилась после снятия ограничений, связанных с пандемией. Сильный экономический рост в 2022 году и бум спроса на рынке аренды также сыграли положительную роль в этом секторе.
Согласно исследованию, местное производство строительных материалов в значительной степени обеспечивает спрос, однако высока зависимость от импорта в плане ремонтных материалов, техники и мебели.
По прогнозу G&T, ожидается ежегодный 5-10% рост сектора в последующие пять лет, что соответствует предыдущему 5-летнему профилю роста.
Основными рисками сектора названы: более длительный, чем ожидается, период высокой инфляции и высоких процентных ставок, внезапное/быстрое изменение миграционных тенденций, а также геополитические конфликты.