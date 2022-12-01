https://sputnik-georgia.ru/20221201/chernyy-lev-gotovitsya-k-polufinalnomu-matchu-superkubka-evropy-po-regbi-272599115.html

"Черный лев" готовится к полуфинальному матчу Суперкубка Европы по регби

"Черный лев" готовится к полуфинальному матчу Суперкубка Европы по регби

"Черный лев" уже встречался с испанцами в полуфинале последнего розыгрыша Суперкубка и тогда победил со счетом 43:40 01.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Победитель первого розыгрыша Суперкубка Европы по регби команда "Черный лев" в воскресенье, 4 декабря, на стадионе "Авчала" сыграет с испанским клубом "Иберианс" в полуфинальном матче Суперкубка 2022 года.В составе "Черного льва" будут вынужденные изменения. Из-за травм против испанцев не смогут сыграть Григор Кердикошвили, Темо Чичинадзе, Торнике Акубардия и Георгий Кервалишвили. Также неизвестно будет ли играть Лука Иванишвили. При этом в команде есть пополнение: тренируются Ника Хатиашвили, Тенгиз Замтарадзе и Сосо Матиашвили."Черный лев" уже встречался с испанцами в полуфинале последнего розыгрыша Суперкубка и тогда победил со счетом 43:40.В тот же день 4 декабря в Лиссабоне определится второй финалист Суперкубка – португальский "Лузитануш" в 19:00 примет израильский "Хит". Начало матча в Тбилиси в 16:00.Финал Суперкубка состоится 17 или 18 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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