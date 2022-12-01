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Драгоценный улов: из Турции в Грузию пытались ввезти 2 кг золота
Драгоценный улов: из Турции в Грузию пытались ввезти 2 кг золота
На границе Грузии с Турцией выявили золотые изделия в особо крупном размере 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T12:31+0400
2022-12-01T12:31+0400
2022-12-01T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные золотые изделия в особо крупном размере на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщает телекомпания "Рустави 2".В частности, таможенники нашли у гражданина золотые изделия весом до двух килограммов. Золотые изделия были спрятаны в упаковках продуктов питания.Общая таможенная стоимость золотых изделий составляет 165 тысяч лари (60,5 тысячи долларов).Дело для дальнейшего реагирования передано Следственной службе минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, турция, тбилиси
грузия, происшествия, новости, турция, тбилиси
Драгоценный улов: из Турции в Грузию пытались ввезти 2 кг золота
На границе Грузии с Турцией выявили золотые изделия в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные золотые изделия в особо крупном размере на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщает телекомпания "Рустави 2
".
В частности, таможенники нашли у гражданина золотые изделия весом до двух килограммов. Золотые изделия были спрятаны в упаковках продуктов питания.
Общая таможенная стоимость золотых изделий составляет 165 тысяч лари (60,5 тысячи долларов).
Дело для дальнейшего реагирования передано Следственной службе минфина Грузии.