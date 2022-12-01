https://sputnik-georgia.ru/20221201/dragotsennyy-ulov-iz-turtsii-v-gruziyu-pytalis-vvezti-2-kg-zolota-272622867.html

Драгоценный улов: из Турции в Грузию пытались ввезти 2 кг золота

Драгоценный улов: из Турции в Грузию пытались ввезти 2 кг золота

На границе Грузии с Турцией выявили золотые изделия в особо крупном размере 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T12:31+0400

2022-12-01T12:31+0400

2022-12-01T12:31+0400

грузия

происшествия

новости

турция

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897260_0:178:1280:898_1920x0_80_0_0_8133a9b8b73efb58ca36b5cc6a11fc5a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные золотые изделия в особо крупном размере на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщает телекомпания "Рустави 2".В частности, таможенники нашли у гражданина золотые изделия весом до двух килограммов. Золотые изделия были спрятаны в упаковках продуктов питания.Общая таможенная стоимость золотых изделий составляет 165 тысяч лари (60,5 тысячи долларов).Дело для дальнейшего реагирования передано Следственной службе минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, турция, тбилиси