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Гостей и жителей Тбилиси приглашают на новогодний забег
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на новогодний забег
Любой желающий может принять участие в забеге, одевшись в костюм Санта-Клауса или другого рождественского персонажа 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T11:47+0400
2022-12-01T11:47+0400
2022-12-01T11:47+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Костюмированный новогодний забег пройдет на территории озера Лиси в Тбилиси 18 декабря, говорится в сообщении организаторов.Цель забега – собрать пожертвования для бездомных животных в Тбилиси и просто повеселиться.Любой желающий может принять участие в забеге, нарядившись в костюм Санта-Клауса или другого рождественского персонажа. Перед забегом в 3,5 километра тренер проведет разминку, а уже после марафона всех участников ждет вечеринка с диджей сетом Waywell.Кстати, организаторы отметили, что на забег можно прийти со своим четвероногим другом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, грузия
новости, общество, грузия
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на новогодний забег
Любой желающий может принять участие в забеге, одевшись в костюм Санта-Клауса или другого рождественского персонажа
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Костюмированный новогодний забег пройдет на территории озера Лиси в Тбилиси 18 декабря, говорится в сообщении организаторов.
Цель забега – собрать пожертвования для бездомных животных в Тбилиси и просто повеселиться.
Любой желающий может принять участие в забеге, нарядившись в костюм Санта-Клауса или другого рождественского персонажа. Перед забегом в 3,5 километра тренер проведет разминку, а уже после марафона всех участников ждет вечеринка с диджей сетом Waywell.
Кстати, организаторы отметили, что на забег можно прийти со своим четвероногим другом.