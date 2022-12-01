https://sputnik-georgia.ru/20221201/gostey-i-zhiteley-tbilisi-priglashayut-na-novogodniy-zabeg-272588103.html

Гостей и жителей Тбилиси приглашают на новогодний забег

Гостей и жителей Тбилиси приглашают на новогодний забег

Любой желающий может принять участие в забеге, одевшись в костюм Санта-Клауса или другого рождественского персонажа 01.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Костюмированный новогодний забег пройдет на территории озера Лиси в Тбилиси 18 декабря, говорится в сообщении организаторов.Цель забега – собрать пожертвования для бездомных животных в Тбилиси и просто повеселиться.Любой желающий может принять участие в забеге, нарядившись в костюм Санта-Клауса или другого рождественского персонажа. Перед забегом в 3,5 километра тренер проведет разминку, а уже после марафона всех участников ждет вечеринка с диджей сетом Waywell.Кстати, организаторы отметили, что на забег можно прийти со своим четвероногим другом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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