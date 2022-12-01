https://sputnik-georgia.ru/20221201/gruzinskie-dzyudoisty-edut-na-turnir-bolshogo-shlema-v-tokio-272556601.html
Грузинские дзюдоисты едут на турнир Большого шлема в Токио
Грузинские дзюдоисты едут на турнир Большого шлема в Токио
Среди мужчин на соревнованиях выступит только победитель Олимпиады в Токио Лаша Бекаури 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T08:31+0400
2022-12-01T08:31+0400
2022-12-01T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Шестеро дзюдоистов сборной Грузии примут участие в турнире Большого шлема в Токио 3-4 декабря, сообщает Федерация дзюдо Грузии.Среди мужчин на соревнованиях выступит только победитель Олимпиады в Токио Лаша Бекаури. Как отмечают в федерации, выступление грузинского дзюдоиста на турнире Большого шлема было большим желанием организаторов.Состав участников турнира Большого шлема в Токио 2022 года:Как отмечается в сообщении федерации, большинство дзюдоистов, участвующих в турнире, будут из азиатских стран.В 2022 году после турнира Большого шлема в Токио состоится еще один важный турнир. В Иерусалиме 20 декабря пройдут соревнования по дзюдо Judo Masters.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, лаша бекаури, иерусалим, токио
спорт, новости, грузия, лаша бекаури, иерусалим, токио
Грузинские дзюдоисты едут на турнир Большого шлема в Токио
Среди мужчин на соревнованиях выступит только победитель Олимпиады в Токио Лаша Бекаури
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Шестеро дзюдоистов сборной Грузии примут участие в турнире Большого шлема в Токио 3-4 декабря, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
Среди мужчин на соревнованиях выступит только победитель Олимпиады в Токио Лаша Бекаури. Как отмечают в федерации, выступление грузинского дзюдоиста на турнире Большого шлема было большим желанием организаторов.
Состав участников турнира Большого шлема в Токио 2022 года:
57 кг: Этер Липартелиани, Нино Лоладзе
Как отмечается в сообщении федерации, большинство дзюдоистов, участвующих в турнире, будут из азиатских стран.
В 2022 году после турнира Большого шлема в Токио состоится еще один важный турнир. В Иерусалиме 20 декабря пройдут соревнования по дзюдо Judo Masters.