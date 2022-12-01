https://sputnik-georgia.ru/20221201/gruziya-kak-tsifrovoy-khab-plany-minekonomiki-272646305.html

Грузия как цифровой хаб: планы Минэкономики

Грузия как цифровой хаб: планы Минэкономики

Без развитой телекоммуникационной инфраструктуры невозможно говорить о развитии цифровой экономики, заявил министр 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T23:21+0400

2022-12-01T23:21+0400

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леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Грузия намерена развиваться в направлении цифровых технологий и ряд проектов, среди которых развитие цифровой связи с Европой, помогут ей стать мировым цифровым хабом, сказал министр экономики Леван Давиташвили на 12-й региональной конференции по кибербезопасности и IT технологиям GITI 2022.Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Превращение Грузии в цифровой хаб, который будет обслуживать весь регион, подразумевает создание в стране DATA-центра.По его словам, упомянутый проект является важной предпосылкой для превращения Грузии в региональный цифровой хаб."Развитие цифрового хаба, с одной стороны, предполагает международное широкополосное телекоммуникационное интернет-подключение, а с другой стороны - формирование региональных центров обмена данными крупными контент-провайдерами в Грузии", - сказал Давиташвили.По его словам, в министерстве уже ведутся консультации с заинтересованными сторонами и, согласно анализу международных экспертов, ожидается, что в течение пяти лет европейско-азиатский глобальный рынок интернет-соединения будет расти на 30 процентов ежегодно.В Грузии появился первый цифровой банк >>"Таким образом, в случае развития цифровой инфраструктуры по дну Черного моря, Грузия имеет хорошие возможности для активного участия в международном рынке интернет-соединений", - сказал Давиташвили.Он также отметил важность развития цифровых технологий для экономики страны."Без развитой телекоммуникационной инфраструктуры невозможно говорить о развитии цифровой экономики, современных технологий и искусственного интеллекта. В последние годы реформы и программы, реализованные в секторе электронных коммуникаций в Грузии, внесли значительный вклад в развитие отрасли и рост использования Интернета, что привело к развитию цифрового рынка, внедрению многих электронных услуг", - сказал Давиташвили.GITI 2022 — крупнейшая технологическая конференция региона, которая проводится с 2008 года. В конференции принимают участие делегаты из Центральной и Восточной Европы, Южного Кавказа, стран Балтии и Центральной Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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