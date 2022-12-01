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Грузия отправила на проверку свою версию закона "О деолигархизации"
Грузия отправила на проверку свою версию закона "О деолигархизации"
Председатель парламента выразил надежду, что заключение по грузинскому законопроекту будет принято в скором времени 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T21:13+0400
2022-12-01T21:13+0400
2022-12-01T21:33+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Парламент Грузии отправил английскую версию проекта закона "О деолигархизации" Венецианской комиссии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Парламент Грузии в конце ноября принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации".При этом он выразил надежду, что заключение по грузинскому законопроекту будет принято в скором времени."В случае украинской версии законопроекта мы видим, что комиссии понадобилось больше года и пока она не дала свое заключение, сейчас же тот же текст отправила Грузия, и я надеюсь, что ответ будет быстрее", - сказал Папуашвили.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Закон "О деолигархизации" вернется к оппозиции бумерангом – депутат >>Разработанный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроект парламент Грузии уже принял в двух чтениях. На данном этапе до заключения Венецианской комиссии парламентское большинство приняло решение отказаться рассматривать проект в третьем окончательном чтении.В оппозиции, которая выступала против принятия законопроекта, довольны решением отправить проект в Венецианскую комиссию.В то же время лидеры парламентской оппозиции настаивают, чтобы парламент показал комиссии и вариант закона, разработанный ею.Ранее оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта
Грузия отправила на проверку свою версию закона "О деолигархизации"
21:13 01.12.2022 (обновлено: 21:33 01.12.2022)
Председатель парламента выразил надежду, что заключение по грузинскому законопроекту будет принято в скором времени
ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Парламент Грузии отправил английскую версию проекта закона "О деолигархизации" Венецианской комиссии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Парламент Грузии в конце ноября принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации".
"Сегодня мой кабинет уже переслал английскую версию проекта "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию с просьбой предоставить нам совместное заключение по поводу этого законопроекта", - сказал Папуашвили журналистам.
При этом он выразил надежду, что заключение по грузинскому законопроекту будет принято в скором времени.
"В случае украинской версии законопроекта мы видим, что комиссии понадобилось больше года и пока она не дала свое заключение, сейчас же тот же текст отправила Грузия, и я надеюсь, что ответ будет быстрее", - сказал Папуашвили.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Разработанный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроект парламент Грузии уже принял в двух чтениях. На данном этапе до заключения Венецианской комиссии парламентское большинство приняло решение отказаться рассматривать проект в третьем окончательном чтении.
В оппозиции, которая выступала против принятия законопроекта, довольны решением отправить проект в Венецианскую комиссию.
В то же время лидеры парламентской оппозиции настаивают, чтобы парламент показал комиссии и вариант закона, разработанный ею.
Ранее оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины.
Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.