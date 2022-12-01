https://sputnik-georgia.ru/20221201/gruziya-otpravila-na-proverku-svoyu-versiyu-zakona-o-deoligarkhizatsii-272644336.html

Грузия отправила на проверку свою версию закона "О деолигархизации"

Грузия отправила на проверку свою версию закона "О деолигархизации"

Председатель парламента выразил надежду, что заключение по грузинскому законопроекту будет принято в скором времени 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T21:13+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Парламент Грузии отправил английскую версию проекта закона "О деолигархизации" Венецианской комиссии, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Парламент Грузии в конце ноября принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации".При этом он выразил надежду, что заключение по грузинскому законопроекту будет принято в скором времени."В случае украинской версии законопроекта мы видим, что комиссии понадобилось больше года и пока она не дала свое заключение, сейчас же тот же текст отправила Грузия, и я надеюсь, что ответ будет быстрее", - сказал Папуашвили.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Закон "О деолигархизации" вернется к оппозиции бумерангом – депутат >>Разработанный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроект парламент Грузии уже принял в двух чтениях. На данном этапе до заключения Венецианской комиссии парламентское большинство приняло решение отказаться рассматривать проект в третьем окончательном чтении.В оппозиции, которая выступала против принятия законопроекта, довольны решением отправить проект в Венецианскую комиссию.В то же время лидеры парламентской оппозиции настаивают, чтобы парламент показал комиссии и вариант закона, разработанный ею.Ранее оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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