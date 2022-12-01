https://sputnik-georgia.ru/20221201/istoricheskaya-arka-razrushilas-v-signakhi-v-rezultate-dtp--272633823.html

Историческая арка разрушилась в Сигнахи в результате ДТП

Историческая арка разрушилась в Сигнахи в результате ДТП

До сих пор в районе остаются представители местной власти и Национального агентства охраны культурного наследия 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T15:41+0400

2022-12-01T15:41+0400

2022-12-01T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Городская арка, которая является памятником культурного наследия, повредилась в результате дорожно-транспортного происшествия, говорится в сообщении муниципалитета Сигнахи (Кахети).Инцидент произошел поздно ночью, все это время на месте работали представители МВД. До сих пор в районе остаются представители местной власти и Национального агентства охраны культурного наследия.Сигнахская арка является частью величайшего исторического памятника – городской крепостной стены, которая, по мнению историков, была построена в 1762 году по решению царя Ираклия II. Это единственное старинное оборонительное сооружение на территории Грузии, сохранившее крепостные стены в первоначальном виде. Общая протяженность ограждений составляет 4,5 км. К ним примыкают 28 сторожевых башен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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сигнахи, новости, грузия, происшествия, кахети, памятник культуры, памятник, культурные памятники и церкви грузии