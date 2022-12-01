https://sputnik-georgia.ru/20221201/istoricheskaya-arka-razrushilas-v-signakhi-v-rezultate-dtp--272633823.html
Историческая арка разрушилась в Сигнахи в результате ДТП
Историческая арка разрушилась в Сигнахи в результате ДТП
До сих пор в районе остаются представители местной власти и Национального агентства охраны культурного наследия 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T15:41+0400
2022-12-01T15:41+0400
2022-12-01T15:41+0400
сигнахи
новости
грузия
происшествия
кахети
памятник культуры
памятник
культурные памятники и церкви грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/01/272632891_0:168:1280:888_1920x0_80_0_0_41ee2cb4e08d32a5f150389cbff6964f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Городская арка, которая является памятником культурного наследия, повредилась в результате дорожно-транспортного происшествия, говорится в сообщении муниципалитета Сигнахи (Кахети).Инцидент произошел поздно ночью, все это время на месте работали представители МВД. До сих пор в районе остаются представители местной власти и Национального агентства охраны культурного наследия.Сигнахская арка является частью величайшего исторического памятника – городской крепостной стены, которая, по мнению историков, была построена в 1762 году по решению царя Ираклия II. Это единственное старинное оборонительное сооружение на территории Грузии, сохранившее крепостные стены в первоначальном виде. Общая протяженность ограждений составляет 4,5 км. К ним примыкают 28 сторожевых башен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сигнахи
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/01/272632891_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_99666d5dde0399d227c7659a35010c3b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сигнахи, новости, грузия, происшествия, кахети, памятник культуры, памятник, культурные памятники и церкви грузии
сигнахи, новости, грузия, происшествия, кахети, памятник культуры, памятник, культурные памятники и церкви грузии
Историческая арка разрушилась в Сигнахи в результате ДТП
До сих пор в районе остаются представители местной власти и Национального агентства охраны культурного наследия
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Городская арка, которая является памятником культурного наследия, повредилась в результате дорожно-транспортного происшествия, говорится в сообщении муниципалитета Сигнахи (Кахети).
Инцидент произошел поздно ночью, все это время на месте работали представители МВД. До сих пор в районе остаются представители местной власти и Национального агентства охраны культурного наследия.
"Сигнахская арка является памятником культурного наследия национального значения, реставрация которой станет возможной в ближайшее время при координированной работе всех соответствующих ведомств", – говорится в сообщении муниципалитета.
Сигнахская арка является частью величайшего исторического памятника – городской крепостной стены, которая, по мнению историков, была построена в 1762 году по решению царя Ираклия II.
Это единственное старинное оборонительное сооружение на территории Грузии, сохранившее крепостные стены в первоначальном виде. Общая протяженность ограждений составляет 4,5 км. К ним примыкают 28 сторожевых башен.