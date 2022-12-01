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Хвича Кварацхелия возобновил тренировки в рядах "Наполи"
Хвича Кварацхелия возобновил тренировки в рядах "Наполи"
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T08:01+0400
2022-12-01T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинский легионер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия присоединился к тренировкам клуба в учебном центре SSС Konami, сообщается на официальном сайте неаполитанцев.На днях Хвича Кварацхелия покинул Тбилиси, где он находился несколько недель. Параллельно с каникулами, вызванными травмой и перерывом в серии А из-за чемпионата мира в Катаре, Кварацхелия восстанавливал форму.Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко.Кварацхелия стал игроком "Наполи" этим летом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, тбилиси, катар, марокко
спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, тбилиси, катар, марокко
Хвича Кварацхелия возобновил тренировки в рядах "Наполи"
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Грузинский легионер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия присоединился к тренировкам клуба в учебном центре SSС Konami, сообщается на официальном сайте
неаполитанцев.
На днях Хвича Кварацхелия покинул Тбилиси, где он находился несколько недель. Параллельно с каникулами, вызванными травмой и перерывом в серии А из-за чемпионата мира в Катаре, Кварацхелия восстанавливал форму.
Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко.
Кварацхелия стал игроком "Наполи" этим летом.