https://sputnik-georgia.ru/20221201/khvicha-kvaratskheliya-vozobnovil-trenirovki-v-ryadakh-napoli-272602266.html

Хвича Кварацхелия возобновил тренировки в рядах "Наполи"

Хвича Кварацхелия возобновил тренировки в рядах "Наполи"

Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября 01.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинский легионер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия присоединился к тренировкам клуба в учебном центре SSС Konami, сообщается на официальном сайте неаполитанцев.На днях Хвича Кварацхелия покинул Тбилиси, где он находился несколько недель. Параллельно с каникулами, вызванными травмой и перерывом в серии А из-за чемпионата мира в Катаре, Кварацхелия восстанавливал форму.Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко.Кварацхелия стал игроком "Наполи" этим летом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия, тбилиси, катар, марокко