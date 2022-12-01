https://sputnik-georgia.ru/20221201/kogda-gruziya-vypolnit-vse-usloviya-evrokomisii---prognoz-spikera-parlamenta-272644755.html

Когда Грузия выполнит все условия Еврокомисии - прогноз спикера парламента

Когда Грузия выполнит все условия Еврокомисии - прогноз спикера парламента

Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T22:02+0400

2022-12-01T22:02+0400

2022-12-01T22:04+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

венецианская комиссия

еврокомиссия

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251292422_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4050b1bdf0afd8d0094a99b50dca433a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Парламент Грузии ждет три заключения Венецианской комиссии по законопроектам и поэтому выполнение условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС может затянуться, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планировала завершить весь процесс изменения законодательства для выполнения рекомендаций Еврокомиссии уже до 1 января 2023 года.По его прогнозам, в ближайшее время Венецианская комиссия даст ответ по подготовленным поправкам в Избирательный кодекс, что касается судебной реформы и законопроекта "О деолигархизации", спикер предполагает, что до конца года заключения может не быть.Также, по словам спикера парламента, еще два вопроса требуют согласования с оппозицией, на что требуется время."Кроме того, есть два вопроса, которые касаются избрания омбудсмена и членов Высшего совета юстиции, назначаемых парламентом. В этом случае мы зависим от конструктивного сотрудничества с оппозицией, чтобы собрать большинство", - сказал Папуашвили.Грузия отправила на проверку свою версию закона "О деолигархизации" >>Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, парламент грузии