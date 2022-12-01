https://sputnik-georgia.ru/20221201/kogda-gruziya-vypolnit-vse-usloviya-evrokomisii---prognoz-spikera-parlamenta-272644755.html
Когда Грузия выполнит все условия Еврокомисии - прогноз спикера парламента
Когда Грузия выполнит все условия Еврокомисии - прогноз спикера парламента
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T22:02+0400
2022-12-01T22:02+0400
2022-12-01T22:04+0400
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шалва папуашвили
венецианская комиссия
еврокомиссия
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Парламент Грузии ждет три заключения Венецианской комиссии по законопроектам и поэтому выполнение условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС может затянуться, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планировала завершить весь процесс изменения законодательства для выполнения рекомендаций Еврокомиссии уже до 1 января 2023 года.По его прогнозам, в ближайшее время Венецианская комиссия даст ответ по подготовленным поправкам в Избирательный кодекс, что касается судебной реформы и законопроекта "О деолигархизации", спикер предполагает, что до конца года заключения может не быть.Также, по словам спикера парламента, еще два вопроса требуют согласования с оппозицией, на что требуется время."Кроме того, есть два вопроса, которые касаются избрания омбудсмена и членов Высшего совета юстиции, назначаемых парламентом. В этом случае мы зависим от конструктивного сотрудничества с оппозицией, чтобы собрать большинство", - сказал Папуашвили.Грузия отправила на проверку свою версию закона "О деолигархизации" >>Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, парламент грузии
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, парламент грузии
Когда Грузия выполнит все условия Еврокомисии - прогноз спикера парламента
22:02 01.12.2022 (обновлено: 22:04 01.12.2022)
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью
ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Парламент Грузии ждет три заключения Венецианской комиссии по законопроектам и поэтому выполнение условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС может затянуться, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" планировала завершить весь процесс изменения законодательства для выполнения рекомендаций Еврокомиссии уже до 1 января 2023 года.
"По трем вопросам мы зависим от того, насколько быстро даст ответ Венецианская комиссия. Эти вопросы – Избирательный кодекс, судебная реформа и теперь уже закон "О деолигархизации", - сказал Папуашвили.
По его прогнозам, в ближайшее время Венецианская комиссия даст ответ по подготовленным поправкам в Избирательный кодекс, что касается судебной реформы и законопроекта "О деолигархизации", спикер предполагает, что до конца года заключения может не быть.
Также, по словам спикера парламента, еще два вопроса требуют согласования с оппозицией, на что требуется время.
"Кроме того, есть два вопроса, которые касаются избрания омбудсмена и членов Высшего совета юстиции, назначаемых парламентом. В этом случае мы зависим от конструктивного сотрудничества с оппозицией, чтобы собрать большинство", - сказал Папуашвили.
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.