https://sputnik-georgia.ru/20221201/kvaratskheliya-vylechilsya-ot-travmy---vrach-napoli-o-zdorove-futbolista-272639674.html

Кварацхелия вылечился от травмы - врач "Наполи" о здоровье футболиста

Кварацхелия вылечился от травмы - врач "Наполи" о здоровье футболиста

Грузинский футболист будет готов помочь команде в матче серии А против "Интера" 4 января 01.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинский легионер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия тренируется с полной нагрузкой и боли в спине его больше не беспокоят, рассказал итальянским СМИ врач команды Раффаэле Канонико.Полузащитник Хвича Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко.По словам врача, Хвича будет готов помочь команде в матче серии А против "Интера" 4 января.Грузинский легионер уже забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 17 матчах сезона в серии А и Лиге чемпионов. Кроме того, он заработал для команды три 11-метровых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"