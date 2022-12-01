https://sputnik-georgia.ru/20221201/minzdrav-gruzii-prizyvaet-grazhdan-sdat-test-na-vich-272630894.html

Минздрав Грузии призывает граждан сдать тест на ВИЧ

Минздрав Грузии призывает граждан сдать тест на ВИЧ

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T14:36+0400

2022-12-01T14:36+0400

2022-12-01T14:36+0400

минздрав

всемирная организация здравоохранения

общество

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вич

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центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии

всемирный день борьбы со спидом

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии с целью превенции распространения ВИЧ призывает граждан сдать бесплатный тест на инфекцию, заявила глава управления программ департамента здравоохранения при Минздраве Эка Адамия.Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и Генассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. В этот день проходят мероприятия, направленные на повышение информированности общества и расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.Адамия напомнила, что в Грузии действует госпрограмма ВИЧ/СПИД, которая практически полностью покрывает все расходы пациентов – это как превентивные мероприятия, так лечение и диагностика.По словам Адамия, довольно часто люди не знают, что являются носителями вируса, именно поэтому так важно периодически проходить скрининг, который, помимо ВИЧ-диагностики, может выявить у человека вирус гепатита С, а также туберкулез.Согласно статистическим данным Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, в Грузии зарегистрировано 9 714 ВИЧ-инфицированных, из них 7 257 мужчин и 2 457 женщин. Возраст большинства пациентов – 29-40 лет.СПИД в стране развился у 4 742 пациентов, из которых скончались 2 059 человек. В 2020 году скончались 157 человек, а с начала 2021 года – 41 человек.В 2022 году выявлено 552 новых случая. По данным Центра, на лечении находятся 5 968 человек.Американский Центр контроля над заболеваниями 5 июня 1981 года зарегистрировал новую болезнь – СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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минздрав, всемирная организация здравоохранения, общество, грузия, новости, вич, спид, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, всемирный день борьбы со спидом