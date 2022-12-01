https://sputnik-georgia.ru/20221201/muzhchina-pogib-pri-pozhare-na-vostoke-gruzii-272636390.html

Мужчина погиб при пожаре на востоке Грузии

Мужчина погиб при пожаре на востоке Грузии

По неподтвержденным данным, пожар мог спровоцировать сам погибший 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в селе Тквиави на востоке Грузии. Как сообщает телеканал "Мтавари архи", в результате пожара сгорело три дома. Точную причину возгорания установит экспертиза, однако, по данным телеканала, пожар мог спровоцировать сам погибший.По словам очевидцев, мужчина около 55 лет жил один и часто курил. Именно непотушенную сигарету соседи называют главной причиной возникновения огня, который позже перекинулся на два соседних дома.По факту возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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