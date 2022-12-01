https://sputnik-georgia.ru/20221201/muzhchina-pogib-pri-pozhare-na-vostoke-gruzii-272636390.html
Мужчина погиб при пожаре на востоке Грузии
Мужчина погиб при пожаре на востоке Грузии
По неподтвержденным данным, пожар мог спровоцировать сам погибший 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T17:21+0400
2022-12-01T17:21+0400
2022-12-01T17:21+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237518_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_feb5902dfc35fdac09ea5ec809c538ab.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в селе Тквиави на востоке Грузии. Как сообщает телеканал "Мтавари архи", в результате пожара сгорело три дома. Точную причину возгорания установит экспертиза, однако, по данным телеканала, пожар мог спровоцировать сам погибший.По словам очевидцев, мужчина около 55 лет жил один и часто курил. Именно непотушенную сигарету соседи называют главной причиной возникновения огня, который позже перекинулся на два соседних дома.По факту возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237518_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_96efa2761ad20d3a435ce9387dc56884.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, пожар
происшествия, новости, грузия, тбилиси, пожар
Мужчина погиб при пожаре на востоке Грузии
По неподтвержденным данным, пожар мог спровоцировать сам погибший
ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в селе Тквиави на востоке Грузии.
Как сообщает телеканал "Мтавари архи", в результате пожара сгорело три дома. Точную причину возгорания установит экспертиза, однако, по данным телеканала, пожар мог спровоцировать сам погибший.
По словам очевидцев, мужчина около 55 лет жил один и часто курил. Именно непотушенную сигарету соседи называют главной причиной возникновения огня, который позже перекинулся на два соседних дома.
По факту возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.