https://sputnik-georgia.ru/20221201/parlament-gruzii-v-pervom-chtenii-podderzhal-pravilo-indeksatsii-na-sotspaket-lits-s-ovz-272620198.html

Парламент Грузии в первом чтении поддержал правило индексации на соцпакет лиц с ОВЗ

Парламент Грузии в первом чтении поддержал правило индексации на соцпакет лиц с ОВЗ

В случае принятия законопроекта, социальное положение лиц с ОВЗ, в том числе и детей, улучшится, поскольку соцпакет будет увеличиваться ежегодно 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T10:44+0400

2022-12-01T10:44+0400

2022-12-01T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Парламент Грузии рассмотрел в первом чтении и 82 голосами поддержал изменения в законопроект "О социальной помощи", согласно которым правило индексации распространится и на расчет соцпакета лиц с ограниченными возможностями, сообщается на сайте законодательного органа.Изменения будут происходить по такому же принципу соцпакета, который действует для пенсионеров с 2021 года.По словам Баркалая, с целью увеличения соцпакета лиц с ОВЗ в бюджете 2023 года дополнительно предусмотрено 73 миллиона лари (26,9 миллиона долларов).Как отметила Баркалая, процесс этим не завершается и Минздрав продолжит работу над тем, чтобы в будущем еще больше увеличить как денежную помощь, так и предложенные сервисы, которые из года в год станут для лиц с ОВЗ более многообразными и доступными.Парламент Грузии рассматривает данный законопроект в ускоренном режиме. В случае принятия законопроекта, социальное положение лиц с ОВЗ, в том числе и детей, улучшится, поскольку соцпакет будет увеличиваться каждый год.В частности, для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ соцпакет увеличится на 65 лари (23 доллара), а для остальных лиц, относящихся к другим категориям граждан с ОВЗ – на 35 лари (12 долларов).С учетом фактических показателей экономического роста и инфляции, увеличение соцпакета коснется около 132 000 человек, социальный пакет которых в пределах 100-419 лари (35-150 долларов).Однако в том случае, если показатели инфляции и экономического роста будут низкими, для детей с ОВЗ и лиц с ярко выраженными ОВЗ соцпакет будет увеличиваться максимум на 25 лари (9 долларов), а в случае остальных граждан с другими статусами ограниченных возможностей – на 20 лари (7 долларов).Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями, вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).Напомним, что правило индексации пенсий вступило в силу с 1 января этого года и теперь они будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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