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Парламент в первом чтении поддержал законопроект о референтных ценах на лекарства

Парламент в первом чтении поддержал законопроект о референтных ценах на лекарства

Референтная цена установит тот максимальный предел, выше которого будет нельзя продавать медикаменты 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T11:26+0400

2022-12-01T11:26+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении рассмотрел и 75 голосами поддержал законопроект "О лекарствах и фармацевтической деятельности", сообщается на сайте законодательного органа страны.Проект предусматривает установление референтных цен на лекарства на законодательном уровне.Проект на пленарном заседании представила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Она рассказала депутатам об общих принципах законопроекта.По словам Габуния, механизм референтной цены хорошо апробирован в 36 европейских странах, а также в Канаде, Южной Африке, Вьетнаме и других странах мира."Опытом всех стран является то, что внедрение референтной цены снижает расходы на медикаменты на определенные группы лекарств, делает их более доступными для населения", – подчеркнула Габуния.По ее словам, использовать данный механизм в Грузии порекомендовали эксперты Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На данный момент, с ними идет активная работа для усовершенствования механизма, подбора тех лекарств, на которые на первом этапе распространится данное новшество.Как отметила Габуния, внедрение референтных цен на лекарства нуждается в механизмах исполнения, поэтому изменения входят и в другие действующие законы. Среди них законы "О предпринимательской деятельности" и "Об исполнительных производствах".На первом этапе референтные цены коснутся 1-1,2 тысячи медикаментов, что позволит сократить цены на лекарства приблизительно на 40%.Референтные цены на лекарства в Грузии будут введены с 2023 года. Главная цель реформы – повысить доступ к медикаментам, установить справедливые цены и обеспечить прозрачность фармрынка.Нужно отметить, что по инициативе правительства Грузии с марта 2022 года грузинский фармацевтический рынок открылся для Турции. Данное новшество сократило цены на лекарства в Грузии на 60-80%. В результате, каждый год граждане страны смогут сэкономить около 200 миллионов лари, обещают в Минздраве.Отмечается, что аптеки будут обязаны в онлайн-режиме предоставлять информацию о стоимости медикаментов. У Минздрава будет доступ к их базам и ведомство будет в курсе, по каким ценам аптеки продают лекарства.Напомним, что в ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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