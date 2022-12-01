https://sputnik-georgia.ru/20221201/pochemu-ne-publikuyut-kadry-s-saakashvili-otvet-glavy-minyusta-gruzii-272622167.html
Почему не публикуют кадры с Саакашвили? Ответ главы Минюста Грузии
Почему не публикуют кадры с Саакашвили? Ответ главы Минюста Грузии
Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T12:08+0400
2022-12-01T12:08+0400
2022-12-01T12:32+0400
михаил саакашвили
рати брегадзе
грузия
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе разъяснил, почему ведомство не распространяет видеокадры, на которых видно нынешнее состояние отбывающего наказание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.По словам министра, ранее Минюст распространил кадры экс-президента, поскольку государство обвинили в пытках и в бесчеловечном отношении с заключенным.О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, в стране уже который месяц не удается провести правильное диагностирование и лечение-реабилитацию экс-президента.На прошлой неделе адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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михаил саакашвили, рати брегадзе, грузия, новости
михаил саакашвили, рати брегадзе, грузия, новости
Почему не публикуют кадры с Саакашвили? Ответ главы Минюста Грузии
12:08 01.12.2022 (обновлено: 12:32 01.12.2022)
Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе разъяснил, почему ведомство не распространяет видеокадры, на которых видно нынешнее состояние отбывающего наказание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней.
По словам министра, ранее Минюст распространил кадры экс-президента, поскольку государство обвинили в пытках и в бесчеловечном отношении с заключенным.
"Сегодня никто не говорит, что его пытают. Он находится в больнице и у него каждый день посетители. Его навещают члены семьи, адвокаты, депутаты, представители дипкорпуса, конкретно у него был консул Украины – то есть все те лица, которые имеют на это право", – сказал Брегадзе в передаче "Имеди LIVE".
О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, в стране уже который месяц не удается провести правильное диагностирование и лечение-реабилитацию экс-президента.
На прошлой неделе адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.