https://sputnik-georgia.ru/20221201/pravitelstvo-gruzii-namereno-prodolzhit-borbu-s-bednostyu-272634879.html

Правительство Грузии намерено продолжить борьбу с бедностью

Правительство Грузии намерено продолжить борьбу с бедностью

Согласно данным Всемирного банка, 400 тысяч человек преодолели бедность за последние три-четыре года, заявил Кобахидзе 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T17:01+0400

2022-12-01T17:01+0400

2022-12-01T17:01+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

всемирный банк

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Восстановление экономики Грузии способствует сокращению уровня бедности в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в октябре 2022 года составил 8,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за десять месяцев с начала года составляет 10%.Кобахидзе привел данные Всемирного банка, согласно которым 400 тысяч человек преодолели бедность за 3-4 года."Всего 3-4 года назад в Грузии за чертой бедности жили 850 тысяч человек. По итогам текущего года эта цифра будет меньше 450 тысяч. 450 тысяч человек все еще находятся за чертой бедности, что очень серьезно", - сказал он.По его словам, в Грузии два года подряд наблюдается двузначный экономический рост; в 2021 – 10,5%, а за десять месяцев 2022 – 10%. Эти данные превысили первоначальные прогнозы международных финансовых институтов.Мистические виражи грузинской экономики: блеск или мишура? >>"Это означает, что, например, если в начале прошлого года она составляла 4,3 тысячи долларов, то в конце этого года экономика страны будет составлять около 7,8 тысячи долларов на душу населения", - заключил он.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, всемирный банк, грузинская мечта