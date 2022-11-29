https://sputnik-georgia.ru/20221129/misticheskie-virazhi-gruzinskoy-ekonomiki-blesk-ili-mishura-272566970.html

Мистические виражи грузинской экономики: блеск или мишура?

Мистические виражи грузинской экономики: блеск или мишура?

К концу года в лексиконе грузинской прессы все прочнее закрепляется словосочетание "двузначный экономический рост". Колумнисту Sputnik стало любопытно... 29.11.2022, Sputnik Грузия

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2022-11-29T20:55+0400

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грузия

экономика

колумнисты

обзор сми

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При всей торжествующей приподнятости определение "двузначный экономический рост" въедливых нытиков, вроде меня, приводит в некоторое замешательство. Можно, конечно, смириться с ним как с эдакой политической метафорой. Наподобие, скажем, въевшейся в память, но ни о чем и не говорящей съездовской цитаты застойного социализма: "Экономика должна быть экономной".Сегодня глубоких критических очерков не пишут. Да и какой в них смысл, если журналистика, за редким исключением, утратила аналитическую и публицистическую функцию?! Газеты предпочитают сухо пересказывать мнения экспертов. Журналистский взгляд на вещи постепенно отмирает как жанр, трансформируясь, в лучшем случае, в злословие или провокации.Да и рождение фразы "двузначный экономический рост" к "жемчужным" метафорам вряд ли имеет отношение. С легкой руки премьера она была подхвачена как вполне конкретное измерение экономических успехов Грузии, которым запестрели все газеты. Хотя, если вдуматься, тут как раз налицо очевидные пробелы в части конкретики и точных расчетов.Глава Минэкономики оценил экономическую ситуацию в Грузии >>Как должен, по-вашему, воспринять заявление о "двузначном экономическом росте" рядовой обыватель? Естественно, как свидетельство того, что жить, как говорится, стало лучше и веселей. Кому-то и правда стало: зарплата одной из категорий занятых возросла в октябре на 28,1% ("Резонанси", 23.11). Только смею, простите, предположить, что они неплохо жили и до того. Речь идет о тех, кто зарабатывает более 9600 лари в месяц. Я не завидую – беда в том, что их и категорией-то не назовешь – тонюсенькая прослойка, составляющая 1,6% от всех работающих.Что вообще дает рост зарплат и пенсий населения, если цены несутся вверх в 3 раза быстрее (1.11)? Почему-то их изменение по старой порочной традиции нередко подают нам как два независимых показателя. Снижение цен считается социальным завоеванием. На самом же деле для потребителя проблема кроется не в том, снизились цены или поднялись, а в их соотношении с размером пенсии или зарплаты. И если, как свидетельствуют эксперты, за последние два года цены в стране взлетели на 25,9%, а зарплаты возросли только на 9%, разговоры о "двузначном экономическом росте" останутся пустым звуком. Финансист Звиад Хоргуашвили расценивает это соотношение как катастрофу.Правительство обещает и в будущем году сохранить тенденцию, скажем так, загадочного не только для нас, обывателей, но и для многих специалистов роста. А к 2030 году, как считает аналитик Георгий Цуцкиридзе, есть шанс вывести Грузию на уровень преуспевающих стран, повысив национальный доход на душу населения до 15 тысяч долларов США ("Резонанси", 15.11).У синоптиков на этот счет существуют альтернативные измерители. Публикуя прогнозы, они фиксируют температуру не только в абсолютных цифрах, но и по ощущениям. Было бы просто замечательно, умей хомо сапиенс питаться числами, а не продуктами, но тут экономическая наука и статистика бессильны. И ожидания у подавляющей части представителей грузинского общества, которым щедро "скармливают" цифры, вместо хлеба и тепла, далеко не самые отрадные.Как международное рейтинговое агентство объясняет рост экономики Грузии >>В конце концов, многократно (часто в 5, 10 раз) возросшие за последнее время штрафы – это тоже одна из составляющих "двукратного роста". Бесспорно, нарушителей следует штрафовать. Однако невообразимо, чтобы в социально ориентированном – пусть даже только на словах – обществе штрафы при мизерных доходах были способны пустить по миру целые семьи.Скептически настроенные экономисты обращают внимание и на то, что экономический рост стране приносит преимущественно сфера обслуживания. Где, между прочим, подсчитать эффект в осязаемом изменении очень сложно. А по ощущениям дело обстоит, мягко говоря, неважно. Особенно с учетом, что уже и за любую справку приходится выкладывать немалую сумму.А бумажки нужны повсюду. Скажем, работая в системе образования, каждый год надо представлять справку о несудимости. Хотя были случаи, когда руководитель учебного заведения, собиравший эти справки, сам оказывался судим!..За ширмой процветающей экономики: почему грузины уезжают из страны? >>То есть, двузначные виражи грузинской экономики способны подсказать немало сюжетов для мистических новелл. Почему, спрашивается, не дешевеет хлеб, если зерно и мука стали завозиться по ощутимо более низким ценам? Мы кичимся, что обошли всю Европу, а затем в качестве оправдания ссылаемся на то, хлеб в Грузии стоит дешевле, чем у "отстающих" соседей.Почему в страну солнца, олицетворением которого является подсолнух, растительное масло завозится из регионов, где светило ведет себя отнюдь не столь щедро? Почему снизившийся показатель безработицы плохо увязывается с количеством вновь созданных рабочих мест? Почему численность экономически активного населения сократилось с 2,5 миллиона человек до 1,8 миллиона? Почему лари крепнет, а многие люди, имеющие работу и вкалывающие по 12 часов в сутки, не в состоянии ничего себе позволить?! Почему… Почему… Почему…Грузия стала парламентской республикой. Однако это не означает, что, получив дополнительные политические преференции, правительство вправе забывать о реальной экономике и навязывать нам понятия, крайне далекие от нее. Лозунги и обещания населению можно "скармливать", но накормить ими людей еще не удавалось никому.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, экономика, колумнисты, обзор сми