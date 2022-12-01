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Премьер Грузии встретился с главой Минюста Азербайджана – о чем говорили стороны
Премьер Грузии встретился с главой Минюста Азербайджана – о чем говорили стороны
Глава Минюста Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках Грузино-азербайджанского правового форума 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T16:39+0400
2022-12-01T16:39+0400
2022-12-01T16:39+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузино-азербайджанские отношения, а также перспективы их развития рассмотрели премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов на встрече в Тбилиси.По информации пресс-службы администрации правительства, стороны отметили, что недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузии является еще одним подтверждением особых отношений между странами, что придаст дополнительный импульс сотрудничеству между двумя странами.Внимание также было заострено на торгово-экономических отношениях между странами. Было отмечено, что Азербайджан является ведущей страной среди торговых партнеров Грузии, и выражена готовность к дальнейшему углублению этих связей.Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Глава Минюста Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках Грузино-азербайджанского правового форума. Форум проводится впервые под патронажем министерств юстиции Грузии и Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан, тбилиси
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан, тбилиси
Премьер Грузии встретился с главой Минюста Азербайджана – о чем говорили стороны
Глава Минюста Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках Грузино-азербайджанского правового форума
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузино-азербайджанские отношения, а также перспективы их развития рассмотрели премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов на встрече в Тбилиси.
По информации пресс-службы администрации правительства, стороны отметили, что недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузии является еще одним подтверждением особых отношений между странами, что придаст дополнительный импульс сотрудничеству между двумя странами.
"Стороны обсудили ситуацию в регионе. Была подчеркнута важность диалога в разрешении конфликтов. Было отмечено, что в этом направлении инициатива мирного соседства может стать прочной основой для повышения доверия", - говорится в сообщении.
Внимание также было заострено на торгово-экономических отношениях между странами. Было отмечено, что Азербайджан является ведущей страной среди торговых партнеров Грузии, и выражена готовность к дальнейшему углублению этих связей.
Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.
Глава Минюста Азербайджана находится с визитом в Грузии в рамках Грузино-азербайджанского правового форума. Форум проводится впервые под патронажем министерств юстиции Грузии и Азербайджана.