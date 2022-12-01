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Проспект Руставели в Тбилиси перекроют из-за монтажа новогодней иллюминации
Проспект Руставели в Тбилиси перекроют из-за монтажа новогодней иллюминации
Мэрия столицы публикует подробный маршрут передвижения 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на проспекте Руставели в Тбилиси будет перекрыто из-за монтажа новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.В это время транспортные средства смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Александре Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц района Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.С других улиц Мтацминдского района попасть на проспект Меликишвили и на территорию, прилегающую к станции метро "Руставели", можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.А на площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.Автомобили, направляющиеся с территории станции метро "Руставели" в сторону площади Свободы, после поворота у оливкового дерева смогут передвигаться через улицы Михаила Джавахишвили и по равой набережной Куры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители

Проспект Руставели в Тбилиси перекроют из-за монтажа новогодней иллюминации

16:01 01.12.2022
© photo: Sputnik / StringerНовогодний Тбилиси с высоты птичьего полета
Новогодний Тбилиси с высоты птичьего полета - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Мэрия столицы публикует подробный маршрут передвижения
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на проспекте Руставели в Тбилиси будет перекрыто из-за монтажа новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.
В частности, проспект Руставели будет перекрыт с площади Первой республики до площади Свободы 2 декабря с 00:00 до 06:00.
В это время транспортные средства смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Александре Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.
С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц района Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.
С других улиц Мтацминдского района попасть на проспект Меликишвили и на территорию, прилегающую к станции метро "Руставели", можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.
А на площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.
Автомобили, направляющиеся с территории станции метро "Руставели" в сторону площади Свободы, после поворота у оливкового дерева смогут передвигаться через улицы Михаила Джавахишвили и по равой набережной Куры.
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