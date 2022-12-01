https://sputnik-georgia.ru/20221201/prospekt-rustaveli-v-tbilisi-perekroyut-iz-za-montazha-novogodney-illyuminatsii-272632317.html

Проспект Руставели в Тбилиси перекроют из-за монтажа новогодней иллюминации

Проспект Руставели в Тбилиси перекроют из-за монтажа новогодней иллюминации

Мэрия столицы публикует подробный маршрут передвижения 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на проспекте Руставели в Тбилиси будет перекрыто из-за монтажа новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.В это время транспортные средства смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Александре Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц района Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.С других улиц Мтацминдского района попасть на проспект Меликишвили и на территорию, прилегающую к станции метро "Руставели", можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.А на площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.Автомобили, направляющиеся с территории станции метро "Руставели" в сторону площади Свободы, после поворота у оливкового дерева смогут передвигаться через улицы Михаила Джавахишвили и по равой набережной Куры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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