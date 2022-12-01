https://sputnik-georgia.ru/20221201/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--dvizhenie-na-perevale-zekari-zaprescheno-272629584.html

Ситуация на дорогах Грузии – движение на перевале Зекари запрещено

Ситуация на дорогах Грузии – движение на перевале Зекари запрещено

Непогода создала определенные проблемы для грузинских автомобилистов 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение на перевале Зекари, через который проходит дорога из Кутаиси в направлении горного курорта Абастумани, запрещено для всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий, сообщается на сайте Департаменте автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 50-88 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Сагория) - Багдати - Абастумани - Бенара.На других участках дороги движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, погода, кутаиси, тбилиси, департамент автомобильных дорог