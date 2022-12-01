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Ситуация на дорогах Грузии – движение на перевале Зекари запрещено
Ситуация на дорогах Грузии – движение на перевале Зекари запрещено
Непогода создала определенные проблемы для грузинских автомобилистов 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T13:56+0400
2022-12-01T13:56+0400
2022-12-01T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение на перевале Зекари, через который проходит дорога из Кутаиси в направлении горного курорта Абастумани, запрещено для всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий, сообщается на сайте Департаменте автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 50-88 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Сагория) - Багдати - Абастумани - Бенара.На других участках дороги движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, погода, кутаиси, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, кутаиси, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах Грузии – движение на перевале Зекари запрещено
13:56 01.12.2022 (обновлено: 14:09 01.12.2022)
Непогода создала определенные проблемы для грузинских автомобилистов
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Движение на перевале Зекари, через который проходит дорога из Кутаиси в направлении горного курорта Абастумани, запрещено для всех видов автотранспорта из-за сложных метеорологических условий, сообщается на сайте
Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 50-88 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Сагория) - Багдати - Абастумани - Бенара.
На других участках дороги движение свободно.