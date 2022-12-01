https://sputnik-georgia.ru/20221201/skolko-detey-v-gruzii-brosili-uchebu-v-shkole-novye-dannye-272628236.html

Сколько детей в Грузии бросили учебу в школе? Новые данные

Сколько детей в Грузии бросили учебу в школе? Новые данные

Новые данные опубликовала Национальная служба статистики страны 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T13:12+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Занятия в школе в 2021-2022 учебном году в Грузии бросили более 8,8 тысячи учеников, это на 25,5% больше по сравнению с 2020-2021 учебным годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Среди бросивших школу 42,6% составляют девочки и 57,4% – мальчики.Больше всего школ (17,1%) в регионе Имерети.Число учеников в школах в 2022/2023 учебном году достигло 633,3 тысячи, что на 1,4% больше, чем в предыдущем учебном году. Тем временем 35,4% учеников ходят в школы в Тбилиси.Кроме того, 89,9% учеников учится в государственных школах, а остальные – в частных. Из общего числа учеников 48,1% девочек и 51,9% мальчиков.В 2022 году школу окончили более 45,4 тысячи учеников, что на 17,3% больше по сравнению с прошлым годом.К началу 2022-2023 учебного года в школах страны были трудоустроены примерно 62,3 тысячи педагогов, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство педагогов – это женщины, их 87,4%, остальные – мужчины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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