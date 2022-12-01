https://sputnik-georgia.ru/20221201/uroven-detskikh-brakov-v-gruzii-dostigaet-14-272637126.html

Уровень детских браков в Грузии достигает 14%

Уровень детских браков в Грузии достигает 14%

Детский брак — официально заключенный брак или неофициальный союз с лицом, не достигшим 18 лет 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T17:42+0400

2022-12-01T17:42+0400

2022-12-01T17:42+0400

нино ломджария

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Уровень детских браков в Грузии достигает 14% — таковы результаты исследования, которое представил грузинский офис Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA).Детский брак — это официально заключенный брак или неофициальный союз с лицом, не достигшим 18 лет. По словам главы грузинского офиса UNFPA Лелы Бакрадзе, в условиях, когда средний показатель ранних браков в стране достигает 14%, особо важны комплексный подход к решению проблемы и эффективное сотрудничество между соответствующими ведомствами.Сообщается, что в своей работе исследователи проанализировали 74 случая уголовных дел , совершенных в 2020-2021 годах. При этом подчеркивается, что, по сравнению с предыдущими годами, МВД Грузии не ведет детальную статистику преступлений, связанных с браками в раннем возрасте.Так что, по словам Народного защитника Грузии Нино Ломджария, несмотря на то, что в стране запрещена регистрация брака с лицами младше 18 лет, что положительно сказалось на сокращении числа подобных случаев, все же довольно частыми остаются случаи незарегистрированных браков с несовершеннолетними.Ломджария считает, что во избежание подобных фактов нужно проводить комплексные мероприятия, включающие меры, направленные на усиление таких отраслей, как образование, экономика и социальная сфера. Также важно улучшить защиту сексуального и репродуктивного здоровья, отметила омбудсмен.В частности, в результате исследования разработаны предложения для парламента Грузии, которые должны будут содействовать гармонизации национального законодательства с международными стандартами, отмечают его авторы.Кроме того, исследование показало, что все еще проблемной остается эффективная и исправная координация между образовательными учреждениями, агентством государственной опеки и министерством внутренних дел.При этом в случаях помолвок несовершеннолетних ведомства не могут установить возможное принуждение к браку. Исследование показало, что очень низким является как показатель включенности в такие инциденты психологов и свидетелей, так и обращаемость к полиции или к другим госведомствам.Исследование "Вредная практика ранних/детских браков в Грузии – существующие вызовы и пути решения" подготовлено "Центром демократии и управления" в рамках совместной с ООН программой "Для гендерного равноправия", при сотрудничестве с аппаратом народного защитника и финансовой поддержке Швеции.Статистику бракосочетаний граждан Грузии по возрастной категории и в разные годы можно увидеть на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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нино ломджария, оон, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузия, общество, новости, брак, дети