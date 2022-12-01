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В РФ продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В РФ продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T10:23+0400
2022-12-01T10:23+0400
2022-12-01T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Россия продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 9 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Напомним, режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, росавиация, общество, авиасообщение
В РФ продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Россия продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны до 9 декабря, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росавиацию.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Напомним, режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.