https://sputnik-georgia.ru/20221201/vorovskie-razborki-v-gruzii-obvinyaemye-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-272639267.html

Воровские разборки в Грузии: обвиняемые будут ждать приговора в тюрьме

Воровские разборки в Грузии: обвиняемые будут ждать приговора в тюрьме

По данным следствия, двое задержанных обратились к трем членам воровского мира для решения спора между ними 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T19:41+0400

2022-12-01T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении пятерых задержанных по делу о воровских разборках в Грузии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.О задержании членов криминального мира и двух жителей Грузии МВД Грузии сообщило в четверг. По данным следствия, двое задержанных обратились к трем членам воровского мира для решения спора между ними. Воровские разборки в Грузии: задержаны пять человек>>Члены "воровского мира", используя свой авторитет, устроили т.н. воровские разборки между сторонами. В итоге члены "воровского сообщества" обязали одну из сторон выплатить спорную сумму в двойном размере, которую тот полностью должен был покрыть до 6 марта 2023 года. В противном случае ему угрожали нанести вред здоровью.Теперь трем обвиняемым в членстве в воровском мире грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет, а вот обратившимся к ним гражданам – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.Обращение к члену воровского мира в Грузии такое же преступление, как воровская разборка ли членство в воровском мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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