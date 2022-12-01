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Воровские разборки в Грузии: задержаны пять человек

Воровские разборки в Грузии: задержаны пять человек

Воровские разборки в Грузии закончились арестами 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали пять человек, причастных к "воровскому миру", говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным ведомства, двое мужчин задержаны по обвинению в обращении к члену "воровского сообщества". А остальные трое, которые ранее также были судимы, задержаны по обвинению в членстве в "воровском сообществе".По данным следствия, мужчины обратились к членам "воровского сообщества" для решения финансового спора.Расследование установило, что члены "воровского мира" активно участвовали в преступной деятельности и на основании обращения граждан устраивали воровские разборки для решения финансовых споров между сторонами. Они лично контролировали исполнение решений и вынуждали одну из спорящих сторон отдавать деньги.Обвиняемые члены "воровского сообщества" несколько раз устроили т. н. воровскую разборку для решения спора между сторонами. В итоге члены "воровского сообщества" обязали одну из сторон выплатить спорную сумму в двойном размере, которую тот полностью должен был покрыть до 6 марта 2023 года. В противном случае ему угрожали нанести вред здоровью.В качестве вещественного доказательства в результате обыска полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны, которые они использовали для связи друг с другом.Следствие ведется по нескольким статьям УК Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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