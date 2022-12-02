https://sputnik-georgia.ru/20221202/airbus-nameren-otkazatsya-ot-rossiyskogo-titana--272676551.html

Airbus намерен отказаться от российского титана

Airbus намерен отказаться от российского титана

Авиастроительная компания намерена заменить российский титан американским и японским сырьем 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Авиастроительная корпорация Airbus намерена в течение ближайших месяцев отказаться от закупки титана в России. Об этом сообщил руководитель оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн, передает Reuters.Шольхорн в частности заявил, что компания находится в процессе разрыва связей с Россией в вопросе закупок титана и "это вопрос нескольких месяцев, а не лет".Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что европейский концерн стал больше закупать титан в США и Японии.Напомним, после введения масштабных санкций против России западные компании постепенно свернули сотрудничество по линии ключевых отраслей, в том числе авиационной. Так в марте 2022 года от российского титана отказался американский Boeinig. Компания закупала в России до 35% титана. В случае с Airbus этот показатель достигал 65%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, политика, сша, airbus, япония, россия, антироссийские санкции