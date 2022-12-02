https://sputnik-georgia.ru/20221202/airbus-nameren-otkazatsya-ot-rossiyskogo-titana--272676551.html
Airbus намерен отказаться от российского титана
Airbus намерен отказаться от российского титана
Авиастроительная компания намерена заменить российский титан американским и японским сырьем 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T21:36+0400
2022-12-02T21:36+0400
2022-12-02T21:36+0400
в мире
новости
политика
сша
airbus
япония
россия
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23006/55/230065543_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_342bb39878f1f901574711765fe441e1.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Авиастроительная корпорация Airbus намерена в течение ближайших месяцев отказаться от закупки титана в России. Об этом сообщил руководитель оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн, передает Reuters.Шольхорн в частности заявил, что компания находится в процессе разрыва связей с Россией в вопросе закупок титана и "это вопрос нескольких месяцев, а не лет".Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что европейский концерн стал больше закупать титан в США и Японии.Напомним, после введения масштабных санкций против России западные компании постепенно свернули сотрудничество по линии ключевых отраслей, в том числе авиационной. Так в марте 2022 года от российского титана отказался американский Boeinig. Компания закупала в России до 35% титана. В случае с Airbus этот показатель достигал 65%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23006/55/230065543_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_5a284db5df19d89b17d003f70936dbd7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, сша, airbus, япония, россия, антироссийские санкции
в мире, новости, политика, сша, airbus, япония, россия, антироссийские санкции
Airbus намерен отказаться от российского титана
Авиастроительная компания намерена заменить российский титан американским и японским сырьем
ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik.
Авиастроительная корпорация Airbus намерена в течение ближайших месяцев отказаться от закупки титана в России. Об этом сообщил руководитель оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн, передает Reuters
.
Шольхорн в частности заявил, что компания находится в процессе разрыва связей с Россией в вопросе закупок титана и "это вопрос нескольких месяцев, а не лет".
В настоящее время авиастроительный гигант все еще закупает часть необходимого сырья в России, но все идет к постепенному отказу от закупок.
Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что европейский концерн стал больше закупать титан в США и Японии.
Напомним, после введения масштабных санкций против России западные компании постепенно свернули сотрудничество по линии ключевых отраслей, в том числе авиационной. Так в марте 2022 года от российского титана отказался американский Boeinig. Компания закупала в России до 35% титана. В случае с Airbus этот показатель достигал 65%.