https://sputnik-georgia.ru/20221202/chkhenkeli-my-stremimsya-k-tomu-chtoby-shkolniki-gruzii-ne-nuzhdalis-v-repetitorakh--272668213.html

Чхенкели: мы стремимся к тому, чтобы школьники Грузии не нуждались в репетиторах

Чхенкели: мы стремимся к тому, чтобы школьники Грузии не нуждались в репетиторах

Плохой пример отдельно взятых школ не значит, что подобная ситуация наблюдается во всей системе образования, заявил министр 02.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-02T18:30+0400

2022-12-02T18:30+0400

2022-12-02T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Целью министерства образования и науки Грузии является повысить уровень обучения в школах на такой уровень, чтобы ученикам для поступления в вузы не требовались репетиторы, заявил глава ведомства Михаил Чхенкели.При этом, по словам Чхенкели, на самом деле большинство школьников занимаются с репетиторами не по тому, что у них не хватает знаний, а просто по настоянию родителей.Что касается тех детей, которые действительно нуждаются в помощи репетиторов, Михаил Чхенкели здесь видит "вину школ, в которых они учатся". По словам министра, в таких школах, предположительно, не поставлен вопрос о предоставлении детям качественного образования. По словам Чхенкели, ему хорошо известны существующие в сфере образования вызовы, но плохой пример отдельно взятых школ не значит, что подобная ситуация наблюдается во всей системе образования."Нашей целью является именно создание такой образовательной системы и повышения качества до такого уровня, когда репетитор уже не будет нужен. Я в своем выступлении не говорил, что в наших школах ситуация уже идеальная. Конечно нет. Но мы идем к этому", - подчеркнул Чхенкели.Это не произойдет, как по мановению волшебной палочки, добавил министр. "Но тот путь, который мы выбрали, в плане строительства школьной системы фактически с нуля, по оценке наших иностранных партнеров и друзей-экспертов, является правильным", - отметил Чхенкели. Вопрос о найме недешевых репетиторов для школьников был впервые назван злободневным и поднят в Грузии еще в 2016 году, когда министром образования был Александр Джеджелава. В среднем занятие у репетитора стоит от 400 лари (147 долларов) до 600 лари в месяц (221 доллар), в зависимости от предмета.Напомним, для того, чтобы стать студентом, абитуриенты должны сдать четыре обязательных предмета — грузинский язык, общие навыки, иностранный язык и один предмет по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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