https://sputnik-georgia.ru/20221202/chkhenkeli-my-stremimsya-k-tomu-chtoby-shkolniki-gruzii-ne-nuzhdalis-v-repetitorakh--272668213.html
Чхенкели: мы стремимся к тому, чтобы школьники Грузии не нуждались в репетиторах
Чхенкели: мы стремимся к тому, чтобы школьники Грузии не нуждались в репетиторах
Плохой пример отдельно взятых школ не значит, что подобная ситуация наблюдается во всей системе образования, заявил министр 02.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-02T18:30+0400
2022-12-02T18:30+0400
2022-12-02T18:30+0400
михаил чхенкели
общество
новости
грузия
тбилиси
образование
образование в грузии
министерство образования и науки грузии
система образования
министерство образования, науки, культуры и спорта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/61/248546106_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_a4fd08add0f503c62b2625b12c937fee.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Целью министерства образования и науки Грузии является повысить уровень обучения в школах на такой уровень, чтобы ученикам для поступления в вузы не требовались репетиторы, заявил глава ведомства Михаил Чхенкели.При этом, по словам Чхенкели, на самом деле большинство школьников занимаются с репетиторами не по тому, что у них не хватает знаний, а просто по настоянию родителей.Что касается тех детей, которые действительно нуждаются в помощи репетиторов, Михаил Чхенкели здесь видит "вину школ, в которых они учатся". По словам министра, в таких школах, предположительно, не поставлен вопрос о предоставлении детям качественного образования. По словам Чхенкели, ему хорошо известны существующие в сфере образования вызовы, но плохой пример отдельно взятых школ не значит, что подобная ситуация наблюдается во всей системе образования."Нашей целью является именно создание такой образовательной системы и повышения качества до такого уровня, когда репетитор уже не будет нужен. Я в своем выступлении не говорил, что в наших школах ситуация уже идеальная. Конечно нет. Но мы идем к этому", - подчеркнул Чхенкели.Это не произойдет, как по мановению волшебной палочки, добавил министр. "Но тот путь, который мы выбрали, в плане строительства школьной системы фактически с нуля, по оценке наших иностранных партнеров и друзей-экспертов, является правильным", - отметил Чхенкели. Вопрос о найме недешевых репетиторов для школьников был впервые назван злободневным и поднят в Грузии еще в 2016 году, когда министром образования был Александр Джеджелава. В среднем занятие у репетитора стоит от 400 лари (147 долларов) до 600 лари в месяц (221 доллар), в зависимости от предмета.Напомним, для того, чтобы стать студентом, абитуриенты должны сдать четыре обязательных предмета — грузинский язык, общие навыки, иностранный язык и один предмет по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/61/248546106_124:0:1924:1350_1920x0_80_0_0_6f78fc55887c1677e92f7d8a748c04b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
михаил чхенкели, общество, новости, грузия, тбилиси, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, система образования, министерство образования, науки, культуры и спорта, реформа системы образования в грузии
михаил чхенкели, общество, новости, грузия, тбилиси, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, система образования, министерство образования, науки, культуры и спорта, реформа системы образования в грузии
Чхенкели: мы стремимся к тому, чтобы школьники Грузии не нуждались в репетиторах
Плохой пример отдельно взятых школ не значит, что подобная ситуация наблюдается во всей системе образования, заявил министр
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Целью министерства образования и науки Грузии является повысить уровень обучения в школах на такой уровень, чтобы ученикам для поступления в вузы не требовались репетиторы, заявил глава ведомства Михаил Чхенкели.
При этом, по словам Чхенкели, на самом деле большинство школьников занимаются с репетиторами не по тому, что у них не хватает знаний, а просто по настоянию родителей.
"У определенных родителей есть ощущение, что для того, чтобы ученик успешно сдал Единые национальные экзамены, он обязательно должен ходить к репетитору. На самом деле, это не так. Многие дети уже готовы к успешной сдаче ЕНЭ без помощи репетиторов", - сказал Чхенкели, выступая в парламенте в рамках "часа министра".
Что касается тех детей, которые действительно нуждаются в помощи репетиторов, Михаил Чхенкели здесь видит "вину школ, в которых они учатся". По словам министра, в таких школах, предположительно, не поставлен вопрос о предоставлении детям качественного образования.
По словам Чхенкели, ему хорошо известны существующие в сфере образования вызовы, но плохой пример отдельно взятых школ не значит, что подобная ситуация наблюдается во всей системе образования.
"Нашей целью является именно создание такой образовательной системы и повышения качества до такого уровня, когда репетитор уже не будет нужен. Я в своем выступлении не говорил, что в наших школах ситуация уже идеальная. Конечно нет. Но мы идем к этому", - подчеркнул Чхенкели.
Это не произойдет, как по мановению волшебной палочки, добавил министр. "Но тот путь, который мы выбрали, в плане строительства школьной системы фактически с нуля, по оценке наших иностранных партнеров и друзей-экспертов, является правильным", - отметил Чхенкели.
Вопрос о найме недешевых репетиторов для школьников был впервые назван злободневным и поднят в Грузии еще в 2016 году, когда министром образования был Александр Джеджелава. В среднем занятие у репетитора стоит от 400 лари (147 долларов) до 600 лари в месяц (221 доллар), в зависимости от предмета.
Напомним, для того, чтобы стать студентом, абитуриенты должны сдать четыре обязательных предмета — грузинский язык, общие навыки, иностранный язык и один предмет по выбору.